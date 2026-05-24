“Sin recuperarlos jamás”: la orden de Trump que podría congelar los fondos de millones de inmigrantes en EE.UU.

Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva para reforzar la supervisión bancaria, que podría afectar directamente a migrantes en EE.UU. La medida instruye a los reguladores financieros a aumentar los controles sobre clientes que carezcan de autorización laboral o de un estatus migratorio legal.

Qué cambia para migrantes con cuentas bancarias, ITIN y créditos en EE.UU.

Según informó NBC News, la medida, impulsada bajo el lema de “restaurar la integridad del sistema de finanzas de EE.UU.”, obliga a las agencias del gobierno a identificar operaciones de usuarios sin un estatus migratorio verificado. La aplicación de la norma genera la posibilidad de que los bancos detengan el uso de los recursos de los clientes.

A la nueva norma de Trump se le otorgó el lema de “restaurar la integridad del sistema de finanzas de EE.UU." Instagram @realdonaldtrump

Telemundo reportó que Eduardo Azcoitia, especialista en materia de finanzas, señaló que las instituciones podrían bloquear temporalmente el acceso a los depósitos mientras revisan la identidad del titular o el origen de los fondos. “Una persona podría quedarse con sus fondos congelados por años, incluso sin recuperarlos jamás”, advirtió.

Por otra parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó la apertura de servicios para personas sin registro. Bessent manifestó: “¿Por qué los extranjeros desconocidos pueden venir y abrir una cuenta bancaria?”. Según su postura, las normas de “know your customer” (“conoce a tu cliente”, en español) exigen distinguir entre quienes poseen un estatus legal o quienes se encuentran en una situación fuera de ella.

ITIN bajo revisión: cómo impacta la orden de Trump en bancos y préstamos

La orden de Trump pone el foco en el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). La Casa Blanca define el uso de este código como un “factor de riesgo” y sostiene que la revisión de estas cuentas tiene el fin de evitar que el sistema sirva para “facilitar el empleo ilegal”.

La abogada de migración Naimeh Salem explicó a Telemundo que la instrucción al Tesoro busca mayor fiscalización sobre bancos y empleadores. El objetivo es reducir la capacidad de obtener préstamos, hipotecas o contratos para la compra de vehículos por parte de la población sin estatus migratorio legal.

Fechas clave de la orden ejecutiva: 60, 90 y 180 días para bancos y reguladores

El proceso de implementación de la orden ejecutiva firmada por Trump constará de tres fases con límites de tiempo, según detalló NBC News.

Fase de 60 días : las agencias federales deben emitir guías operativas para bancos. El Departamento del Tesoro enviará una advertencia con señales de alerta.

: las agencias federales deben emitir guías operativas para bancos. El Departamento del Tesoro enviará una advertencia con señales de alerta. Fase de 90 días : el Tesoro presentará cambios para el endurecimiento de la verificación de la identidad. El fin es que los bancos soliciten datos sobre la autorización de empleo.

: el Tesoro presentará cambios para el endurecimiento de la verificación de la identidad. El fin es que los bancos soliciten datos sobre la autorización de empleo. Fase de 180 días: los organismos de regulación harán la evaluación del uso de las matrículas consulares en el sistema.

El decreto de Trump tendrá un esquema de tres partes para su implementación Instagram @realdonaldtrump

Críticas de defensores migrantes por el posible aumento de personas no bancarizadas

Los grupos de defensa de los derechos de los migrantes en el país norteamericano advirtieron sobre la salida de más personas del sistema bancario formal. La entrega de datos sobre la ciudadanía podría causar un aumento en la cantidad de personas sin acceso al sistema bancario.

El gobierno ya tomó otras medidas en el pasado para desincentivar el uso de las finanzas por parte de trabajadores indocumentados, como la clasificación de créditos de impuestos como beneficios de la federación. Esta medida afectará a los beneficiarios de programas como DACA o el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).