¿Miles de inmigrantes con green card en riesgo de deportación? El pedido de Trump sobre datos de Medicaid

La política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump afecta especialmente a quienes utilizan programas públicos de salud como Medicaid. En distintos estados gobernados por republicanos comenzaron a aprobarse medidas que obligan a agencias estatales de salud a compartir información con autoridades federales cuando exista alguna duda sobre el estatus legal de los beneficiarios.

A favor de Trump: Los estados republicanos ya endurecen controles sobre Medicaid

Según reportó CBS News, varios estados alineados con la agenda migratoria de Trump avanzaron más allá de las exigencias federales tradicionales.

“No te metas con Medicaid”. la advertencia de Sylvester Turner a Donald Trump horas antes de morir

El caso más reciente es el de Carolina del Norte, que a fines de abril aprobó una ley que obliga a su departamento estatal de salud a alertar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuando exista sospecha sobre el estatus migratorio de personas inscritas en Medicaid.

La iniciativa convirtió a Carolina del Norte en parte de un grupo creciente de estados controlados por republicanos que buscan utilizar agencias de salud pública como herramientas de control migratorio. De acuerdo con la información publicada por KFF Health News, también aprobaron leyes similares:

Indiana

Louisiana

Montana

Wyoming

En todos esos territorios, el Partido Republicano controla simultáneamente la gobernación y ambas cámaras legislativas estatales, una situación conocida como “trifecta republicana”.

La investigadora de políticas sanitarias de la Harvard Law School, Carmel Shachar, sostuvo que el tema se convirtió en una prioridad política dentro del oficialismo conservador.

“Este es un asunto que está muy presente en el radar político en este momento”, afirmó a KFF Health News.

El temor a que los datos médicos sean usados para deportaciones

La principal inquietud entre organizaciones defensoras de inmigrantes radica en el uso de información médica y administrativa para identificar posibles objetivos de deportación.

De acuerdo con CBS News, la administración Trump impulsó directivas que permiten usar datos de Medicaid para ayudar a localizar personas que podrían enfrentar procedimientos migratorios.

Las nuevas leyes estatales amplían todavía más ese mecanismo porque convierten a oficinas de salud estatales en colaboradoras activas de las autoridades migratorias.

Organizaciones de derechos civiles denuncian que las directivas de la administración federal utilizan las bases de datos de Medicaid como herramientas de geolocalización para identificar y capturar objetivos de deportación ICE.gov

En Tennessee, por ejemplo, el proyecto de ley que espera la firma del gobernador republicano Bill Lee obligaría no solo a agencias sanitarias, sino a todas las dependencias estatales, a reportar a personas sospechadas de encontrarse en el país sin autorización legal.

La abogada migratoria de Carolina del Norte, Yesenia Polanco-Galdamez, advirtió que estas disposiciones incrementan el miedo entre familias inmigrantes.

“Espero que esta ley haga que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si su información puede ser compartida con autoridades migratorias y si inscribir a un hijo o buscar tratamiento podría exponerlas a consecuencias migratorias”, señaló a KFF Health News.

Florida y Texas ya avanzaron con medidas similares

El uso de información sanitaria para cuestiones migratorias no comenzó con Medicaid. En 2023, Florida aprobó una ley que obliga a hospitales a preguntar a pacientes sobre su estatus migratorio.

Un estudio de 2024 de la University of South Florida concluyó que esa legislación provocó temor entre inmigrantes, separaciones familiares y efectos psicológicos negativos, además de desalentar visitas médicas.

Posteriormente, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva similar. Mientras tanto, estados gobernados por demócratas intentaron bloquear el acceso federal a datos médicos privados.

Un total de 21 estados se sumaron a una demanda presentada en California para impedir que el DHS utilice datos de Medicaid con fines de deportación.

Un juez federal determinó que las identidades de los beneficiarios sí podían ser compartidas, aunque prohibió divulgar información médica específica. El litigio continúa abierto.

Las normativas vigentes en Florida desde 2023 obligan a los hospitales a interrogar a los pacientes sobre su estatus legal

Qué inmigrantes pueden recibir Medicaid legalmente

Uno de los puntos que más preocupación genera es que muchas de las personas alcanzadas por estas medidas sí tienen derecho legal a acceder a Medicaid.

Más de 75 millones de personas están inscritas actualmente en Medicaid y en el programa relacionado Children’s Health Insurance Program (CHIP), destinado a menores de 19 años y familias de bajos ingresos.

Las leyes federales ya prohíben que inmigrantes sin estatus legal reciban beneficios completos de Medicaid. Sin embargo, distintos grupos de no ciudadanos sí califican para cobertura médica pública, entre ellos:

Titulares de green card

Refugiados

Asilados

Personas con ciertos permisos humanitarios

Algunos inmigrantes en proceso de regularización

Además, aproximadamente uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive en una familia inmigrante, aunque la mayoría de esos menores son ciudadanos estadounidenses, indicaron desde KFF Health News.