Qué pasará con las green cards aprobadas entre 2021 y 2025: la norma de revisión que aplicará el Uscis

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puso en marcha un procedimiento de control sobre beneficios migratorios concedidos entre 2021 y 2025. La revisión alcanza a personas que obtuvieron la green card durante el gobierno de Joe Biden.

La norma de revisión que aplicará el Uscis sobre la residencia permanente

La iniciativa se desarrolla por orden del gobierno de Donald Trump, que dispuso reabrir expedientes para verificar si los solicitantes cumplían con los requisitos al momento de la aprobación. El enfoque incluye la detección de posibles inconsistencias en la información presentada.

Bajo la dirección de Donald Trump, el Uscis inició un proceso masivo de revisión de beneficios migratorios otorgados durante la presidencia de Joe Biden que incluye a las green cards

“Estamos revisando nuevamente los casos de personas que recibieron beneficios migratorios durante la administración Biden, cuando no había ninguna revisión. Ahora sí hay revisión, así que prepárense para enfrentar las consecuencias”, publicó el Uscis en X.

Se estima que millones de personas que accedieron a la residencia permanente en ese período podrían ser alcanzadas por el proceso. Los casos bajo análisis incluyen solicitudes aprobadas entre 2021 y 2024, con un volumen cercano a 4,3 millones, según datos de Migrant Policy Institute.

La normativa vigente establece que la agencia de inmigración puede iniciar un proceso de anulación dentro de los primeros cinco años posteriores a que se otorgó la residencia si se detecta que el solicitante no cumplía con los criterios legales.

Además, la legislación permite la revocación en cualquier momento si se comprueba fraude, comisión de delitos o abandono del estatus migratorio, sin importar el tiempo transcurrido desde la aprobación.

La iniciativa del Uscis busca identificar irregularidades o fraudes en residencias permanentes Freepik - Freepik

Motivos que pueden derivar en la revocación de la green card

Entre los factores que se investigan se encuentran:

La presentación de datos falsos

La omisión de antecedentes penales

Posibles errores administrativos en el trámite original

También se evalúa la situación económica de los beneficiarios. Las autoridades analizan si el titular de la green card puede sostenerse sin depender de asistencia pública, en línea con criterios de autosuficiencia.

El director del organismo, Joseph Edlow, señaló que el proceso apunta a detectar irregularidades en expedientes aprobados en años recientes, en el marco de una política de control más estricta.

“Si ya cometieron fraude y creen que se han salido con la suya, vamos a revisar sus casos”, dijo durante una entrevista con One America News, que luego compartió en X.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Cómo es el procedimiento legal para revocar una residencia permanente

La revisión no implica la pérdida automática de la residencia. El proceso incluye una serie de etapas que deben cumplirse antes de cualquier decisión final.

En los casos donde se detectan posibles irregularidades, el beneficiario recibe una notificación formal. A partir de ese momento, tiene la posibilidad de presentar su defensa.

La mayoría de los expedientes se derivan a procedimientos de remoción ante un juez de inmigración, quien es el encargado de determinar si corresponde la anulación del estatus.

“Si la rescisión es por una razón de fraude, el gobierno tiene que probar ante un juez de inmigración la razón y determinar si se ha cometido fraude o no”, explicó Haim Vásquez, un abogado de inmigración, a Univision.

“Si hay fraude, entonces no hay forma de defender la decisión del gobierno y el inmigrante enfrenta un proceso de deportación de EE.UU.”, agregó. La decisión final depende de la evaluación del juez en cada situación particular.