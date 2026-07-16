Suspensión de la inmigración en EE.UU.: así podría beneficiar el Mundial 2026 la impugnación de la orden de Trump

El Mundial 2026 apareció en una disputa judicial sobre inmigración en Estados Unidos. Durante una audiencia celebrada este 15 de julio, un juez federal cuestionó la decisión de gobierno de Donald Trump de suspender determinados beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países y planteó que las excepciones concedidas para el torneo podrían debilitar los argumentos oficiales.

Las excepciones para el Mundial 2026 perjudican restricciones migratorias de Trump

Según informó Politico, John McConnell, del distrito de Rhode Island, sugirió que las autorizaciones otorgadas a jugadores, entrenadores y otras personas vinculadas con el torneo contradicen la justificación de seguridad nacional utilizada por el gobierno para defender las restricciones.

Un juez consideró incompatibles las restricciones de viaje de Trump con las excepciones otorgadas por el Mundial 2026 Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La audiencia se realizó mientras el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) intentaba revertir una decisión previa del magistrado, quien el mes pasado había levantado una suspensión impuesta por la administración Trump sobre distintos trámites migratorios para ciudadanos de 39 países.

Durante la audiencia, McConnell hizo referencia directa a los permisos especiales concedidos para el torneo. “Si la prohibición categórica para esos países era necesaria, ¿por qué dejamos entrar a los futbolistas?”, preguntó el juez, según el medio.

El magistrado también señaló que las autorizaciones alcanzan a entrenadores, familiares y personal médico relacionado con las selecciones participantes, incluidos algunos provenientes de países afectados por las restricciones.

Por qué el juez considera relevante la excepción para las visas

La administración Trump argumentó que la suspensión de determinados procesos migratorios era necesaria para reforzar los controles de seguridad nacional y mejorar los mecanismos de verificación de antecedentes.

Sin embargo, el juez consideró que las excepciones aplicadas a los participantes del Mundial 2026 podrían poner en duda la consistencia de ese razonamiento. Durante la audiencia, el abogado del DOJ, Tyler Becker, reconoció que las restricciones no se aplican de manera uniforme y admitió la existencia de excepciones.

Tras las excepciones otorgadas por el Mundial 2026, la administración Trump buscará justificar legalmente las restricciones de viaje Magnific

Para McConnell, ese punto podría ser importante a la hora de analizar si la política migratoria cumple con los criterios legales exigidos para justificar una medida de alcance tan amplio.

Qué puede pasar con la impugnación de la orden de Trump

De acuerdo con especialistas de Político, la discusión judicial gira en torno a la capacidad del gobierno para justificar legalmente la suspensión generalizada del procesamiento migratorio para ciudadanos de decenas de países.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

El juez indicó que, a su entender, existen diferencias importantes entre esta política y otras restricciones implementadas en el pasado por motivos de seguridad claramente identificables. Como ejemplo, mencionó las medidas adoptadas por EE.UU. después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que respondían a amenazas específicas y concretas.

Qué argumentó el gobierno sobre las excepciones para el Mundial

Las visas vinculadas con la Copa del Mundo son gestionadas principalmente por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y forman parte de mecanismos especiales que EE.UU. suele aplicar para grandes eventos internacionales.

Con vistas a la competencia, las autoridades estadounidenses habilitaron procedimientos destinados a facilitar el ingreso específico de profesionales ligados al evento deportivo. Durante la audiencia, según Politico, representantes del gobierno sostuvieron que estas autorizaciones no modifican la política migratoria general y responden exclusivamente a necesidades operativas vinculadas con la realización del torneo.