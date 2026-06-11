Visas rechazadas en el Mundial 2026: qué dijo hoy el DHS y quiénes ya no pueden entrar a EE.UU.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, respaldó este jueves la actuación de las autoridades estadounidenses en medio de denuncias por negativas de ingreso, limitaciones de viaje y controles reforzados que afectaron a integrantes de varias delegaciones y a personas acreditadas para el Mundial 2026.

Quiénes no pueden entrar a EE.UU. en el Mundial 2026

Durante una conferencia de prensa en Washington D. C., Mullin rechazó las críticas que surgieron en los días previos al inicio del torneo y afirmó que la administración mantuvo un diálogo permanente con la FIFA.

El secretario contó que el gobierno explicó a las autoridades deportivas las razones detrás de cada determinación y aseguró que quienes no recibieron autorización para viajar fueron evaluados bajo las políticas migratorias vigentes. Según indicó, los que no podrán entrar y fueron rechazados son personas con antecedentes o que el gobierno percibe que tienen vínculos criminales.

Sin mencionar expedientes concretos, Mullin afirmó que algunas versiones difundidas por medios y organizaciones omitían información relevante sobre los casos. También destacó que las agencias federales trabajaron con decenas de delegaciones para facilitar la llegada de participantes y colaboradores relacionados con la competencia.

Mullin rechazó las críticas y respaldó la actuación de las autoridades Captura PBS NewsHour

El caso del árbitro somalí que no pudo participar

Uno de los episodios más comentados involucró a Omar Abdulkadir Artan, quien había sido designado para formar parte del cuerpo arbitral de la Copa del Mundo. Según informó el American Immigration Council, fue detenido durante 11 horas en el aeropuerto de Miami pese a contar con visa válida y pasaporte diplomático, y finalmente enviado de regreso en un vuelo a Estambul.

La decisión frustró una marca histórica para Somalia. Artan iba a convertirse en el primer árbitro somalí en arbitrar en una Copa del Mundo; ya había sido designado por FIFA y distinguido como Mejor Árbitro Masculino del Año 2025 por la CAF.

La selección de Irán debió modificar su planificación

Las tensiones también alcanzaron a la delegación iraní. La federación de ese país denunció que más de una docena de directivos y personal no logró obtener la documentación necesaria para viajar.

El gobierno aseguró haber mantenido diálogo permanente con la FIFA Magnific

Pese a ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) informó que los permisos requeridos para los futbolistas y el personal considerado esencial fueron aprobados para garantizar la participación del equipo en el certamen. La selección, sin embargo, tuvo que reorganizar parte de su logística. Entre los cambios reportados figuran:

El traslado de su centro de operaciones desde Arizona hacia Tijuana, México.

La obligación de cruzar la frontera cerca de la fecha de cada encuentro.

Limitaciones para algunos integrantes del entorno del cuerpo técnico.

Obstáculos para la movilización de simpatizantes.

Al responder sobre las críticas a la política migratoria, Mullin mencionó el caso de Irán. El secretario aseguró que se trató de una situación “difícil” para la administración estadounidense y sostuvo que, si había un país que podía generar mayores objeciones para autorizar ingresos, era precisamente ese. Sin embargo, remarcó que las autoridades permitieron la participación de la selección y trabajaron “de cerca” con los individuos alcanzados por restricciones específicas.