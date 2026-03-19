Es inmigrante mexicano en California, su hija está en la guerra en Medio Oriente y fue deportado

Una separación familiar ocurrió en Estados Unidos. El padre de una mujer, que presta servicio militar al país norteamericano y que actualmente se encuentra en Medio Oriente, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hombre fue deportado desde California a México, mientras la otra hija intenta contener a su madre, que también es indocumentada.

El ICE detuvo y deportó a un hombre a México mientras su hija presta servicio militar

Todo ocurrió el 31 de enero, cuando Humberto Martínez junto con Ana, una de sus hijas, se dirigían a recoger el auto en el mecánico. En ese trayecto, el hombre notó que agentes federales lo seguían, según contó la joven a CNN.

El ICE lo detuvo en California y lo deportó a México ICE

Cuando se detuvieron, agentes del ICE lo arrestaron y se lo llevaron. Ese mismo día fue trasladado por tierra hacia la frontera y deportado desde California a México.

A pesar de tener antecedentes penales y de haber llegado ilegalmente, Humberto sostuvo al medio que desde el nacimiento de sus dos hijas, ambas oriundas del Estado Dorado, hizo todo para mantenerse en un buen camino y no arriesgarse a la deportación.

Sin embargo, finalmente fue arrestado y expulsado de EE.UU. Todo ocurrió mientras su hija presta servicio militar a miles de kilómetros de distancia.

Según contó Ana, su hermana Jessica pertenece a la Marina y estaba designada al USS Abraham Lincoln cuando ocurrió la deportación de su padre. Mientras continúa el conflicto bélico con Irán y con su papá en México, la latina está desplegada en Medio Oriente.

El ICE detuvo y deportó a Humberto Martínez en California a pesar de la hija del hombre presta servicio militar JIM WATSON - POOL

Ahora, Ana, que es ciudadana estadounidense al igual que su hermana, se enfoca en sostener emocionalmente a su madre.

Comunicado del DHS: explicaron la detención y deportación de Humberto Martínez

Ante la repercusión del hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió un comunicado al que tuvo acceso CNN. La entidad definió al hombre como un “delincuente indocumentado mexicano con antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol y uso no autorizado de un vehículo”.

Además, dijo que había sido deportado de EE.UU. cuatro veces anteriormente y que se procedió a una nueva expulsión cuando quedó bajo custodia del ICE.

Jessica Martínez se unió a la Marina con la esperanza de ayudar a sus padres a quedarse en EE.UU.

Según el relato de Ana, su hermana, uno de los anhelos de Jessica con su servicio militar era contribuir a que sus padres pudieran evitar la deportación y, eventualmente, tramitar la green card.

＂Deportado De Estados Unidos： Mi Historia Real Y Lo Que Nadie Te Cuenta＂

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone del parole in place. Por este recurso legal, padres de ciudadanos que presten servicio militar pueden quedarse durante períodos renovables de un año en el país norteamericano.

Además de permitir la estadía, brinda una vía acelerada hacia la residencia permanente. Esto se engloba bajo la figura de que Martínez brinda un “beneficio público significativo”.

Sin embargo, mientras la mujer presta servicio en Medio Oriente, su padre ya fue deportado y deberá buscar otra vía legal si quiere regresar a EE.UU.