El gobierno de Texas, un estado en el que el tema migratorio ha estado en tendencia debido a la aprobación de una ley muy restrictiva, envió un avión con más de 120 personas desde la frontera entre Estados Unidos y México, hasta Chicago. Este primer vuelo, que salió de El Paso y llegó a su destino el martes, tuvo lugar una semana después de que el Ayuntamiento de Chicago tomara medidas sobre los autobuses de migrantes, que incluyen sanciones como multas, remolque o incautación.

Antes de comenzar con los vuelos, la administración Abbott le dio viajes gratuitos a más de 80.000 migrantes con destino a ciudades dirigidas por demócratas en todo EE.UU. De esos, más de 23.000 fueron enviados a Chicago en la operación Lone Star (Estrella solitaria), según información oficial.

El vuelo despegó luego de que el gobernador firmara esta semana el Proyecto de ley del senado 4 (SB4), que permitirá que la policía de Texas pueda detener a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México. Esta se une a la operación multimillonaria que incluye la instalación de boyas flotantes en el río Grande, así como el de alambre de púas para impedir el cruce de migrantes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha impulsado fuertes medidas contra la inmigración ilegal; los vuelos fueron la estrategia más reciente @GovAbbott

Sobre los vuelos, el portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris, señaló el miércoles que fueron resultado que el gobernador de Chicago, Brandon Johnson, “apuntara a los autobuses de migrantes, desde Texas” y dejó entrever que no sería el último. Recientemente, comenzaron a implementarse sanciones para los operadores de estos vehículos por no descargar a los migrantes en un lugar designado o por no completar los trámites administrativos.

ABC 7 Chicago informó que el avión privado de Texas dejó a más de 100 migrantes en el aeropuerto O’Hare el martes por la noche. Luego del aterrizaje, el personal recibió una llamada alrededor de las 19.15 hs en la que les dieron a conocer los detalles. Asimismo, dos personas huyeron de la escena en un vehículo Uber antes de que arribara la policía.

El miércoles por la noche, Johnson contestó a los vuelos: “Claramente, el gobernador está tratando de eludir la ley. Y esta es la anarquía en la que está involucrado en este momento (...)”.

Así funcionan las medidas de contención de migrantes en Chicago

Una nueva ley de Chicago permite que los funcionarios puedan confiscar los autobuses que dejan a los pasajeros fuera de las regulaciones. En caso de violar las restricciones, las multas son de hasta 3000 dólares, además de las tarifas de remolque y almacenamiento.

A pesar de ser conocida como “La ciudad de la bienvenida”, nada en la ordenanza de Chicago obliga a los funcionarios a utilizar los fondos de los contribuyentes para proteger a los migrantes, a menos que sean indocumentados. Sin embargo, los recién llegados son solicitantes de asilo.

Por ahora, no se reveló el precio del vuelo y de dónde provinieron los fondos que usó Texas. Además, tres autobuses pagados por funcionarios del estado de la Estrella Solitaria llegaron a Chicago el martes. La cantidad de personas enviadas a ese destino abrumó la capacidad de las autoridades para poder cuidarlas, fracturando la red de seguridad social y profundizando la tensión entre los diferentes grupos de migrantes.

Esta semana, se dio a conocer que un niño de cinco años, que vivía en un refugio temporal para migrantes, murió luego de ser transportado a un hospital por una emergencia médica. El caso revivió las quejas sobre las condiciones de los refugios y sobre la capacidad y tipo de respuesta de Chicago a la crisis por la afluencia de migrantes.