Tiene 43 años y dejó EE.UU. tras vivir indocumentado: ahora recibió una multa migratoria de US$1,8 millones

Héctor Alessandro Negrete recibió una sanción de 1.820.352 dólares por haber permanecido durante años en Estados Unidos después de una orden definitiva de deportación. El caso expone el funcionamiento de las multas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que pueden acumular hasta US$998 por día.

El mexicano que recibió una multa millonaria del DHS

Según su historia, Negrete tenía tres meses cuando llegó a California junto con sus padres desde México. Creció en Los Ángeles y durante buena parte de su vida no supo que su situación migratoria era irregular.

Negrete emigró a California con sus padres cuando tenía apenas tres meses de edad Substack

El mexicano recién conoció esa condición al terminar la escuela secundaria, cuando encontró obstáculos para acceder a becas universitarias por no contar con un número de Seguro Social. “Recuerdo haberle preguntado a mi madre: ‘Oh, ¿dónde está mi Social?’ Fue una gran sorpresa y mucha confusión”, relató Negrete a CNN.

En 2009, recibió una orden definitiva de deportación. Sin embargo, permaneció en el país norteamericano durante más de 15 años mientras intentaba encontrar alternativas para regularizar su situación.

En septiembre de 2025 abandonó EE.UU. y se instaló en México, pero meses después recibió en su antigua vivienda de Los Ángeles una notificación del DHS por una multa de US$1.820.352. La deuda correspondía a una sanción civil generada durante el período posterior a la orden de expulsión.

“¡Dios mío, voy a perder mi dinero! Voy a perder mi trabajo. Sinceramente, sentía que una vez que me fuera de EE.UU., todo habría terminado”, pensó al instante, según relató al medio.

Por qué el DHS reclama US$1,8 millones al inmigrante mexicano

La normativa migratoria permite al DHS aplicar una sanción diaria a quienes no abandonen ese país después de recibir una orden definitiva. En el caso de Negrete, el importe alcanzó una cifra de siete dígitos por la acumulación de tiempo.

Según informó la agencia en un comunicado publicado en julio, la penalización se calcula sobre una tarifa de US$998 por cada día en que una persona permanece en territorio estadounidense después del vencimiento del plazo establecido para su salida.

El gobierno federal sostuvo que continuar en el país norteamericano mientras se buscan otras alternativas migratorias no elimina necesariamente la obligación de pagar la sanción.

Negrete abandonó Estados Unidos luego de vivir allí prácticamente toda su vida Facebook: Alessandro Negrete

“Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias, incluidas sanciones económicas”, indicó el DHS en un comunicado a CNN.

La salida de Negrete ocurrió el 4 de septiembre de 2025. Ese día dejó Los Ángeles: recorrió en vehículo junto a amigos y su perro el trayecto hasta Tijuana y posteriormente viajó a Guadalajara.

Según explicó, la decisión estuvo relacionada tanto con sus dificultades económicas como con el temor a los controles migratorios implementados durante el segundo mandato de Donald Trump.

El mexicano apeló la multa migratoria del DHS

Una vez en México, Negrete presentó dos apelaciones contra la multa junto con su abogada, Marissa Montes. Entre las pruebas aportadas figuraron:

Documentación mexicana

Pasajes correspondientes a viajes dentro de México

Material periodístico que daba cuenta de su traslado

El mexicano fue multado por el DHS por su permanencia ilegal en EE.UU. Instagram @alessandro4bh

El aviso de la sanción económica emitida el 5 de mayo señaló que existen mecanismos para perdonar el monto a pagar. “Si los funcionarios de inmigración pueden verificar su salida del país y si usted cumple con los demás requisitos para el programa de condonación de deuda, EE.UU. condonará la deuda mencionada anteriormente”, se detalló, según lo retomado por CNN.

“Había bastantes pruebas de que Alessandro se había deportado voluntariamente”, aseguró Montes a CNN. Sin embargo, las autoridades consideraron que esos elementos no demostraban de manera suficiente la salida requerida por el procedimiento oficial.

CBP Home, la alternativa que ofrece el gobierno para cancelar las multas

El DHS indicó que las sanciones pueden ser perdonadas cuando la salida del país queda formalmente verificada. Para ello, la agencia promueve el uso de CBP Home, una aplicación mediante la cual los inmigrantes pueden comunicar su intención de abandonar EE.UU. y registrar posteriormente su partida.

Donald Trump presentó la app CBP Home

El mecanismo contempla asistencia para el viaje y, según la información oficial, un pago de US$3000 al llegar al país de destino. También establece una reducción temporal de la prioridad para determinadas acciones de control mientras se organiza la salida.

Negrete decidió no utilizar la aplicación debido a sus dudas sobre el manejo de sus datos personales. Su salida por vía terrestre hacia Tijuana también generó dificultades para demostrar oficialmente ante las autoridades estadounidenses cuándo y cómo abandonó el territorio.