Nueva ley invalidaría licencias a migrantes indocumentados y obligaría a la policía a reportarlos al ICE

El lunes 13 de abril, la legislatura de Mississippi envió la ley SB 2322 al despacho del gobernador republicano Tate Reeves. El texto invalida los permisos de conducir de otros estados presentados por personas que no acrediten su estancia legal en EE.UU., además de exigir el sexo biológico de nacimiento. El proyecto requiere la firma de Reeves para prohibir que conductores sin documentos circulen por territorio estatal desde el 1° de julio.

Licencias sin validez para inmigrantes sin papeles en Mississippi

La ley SB 2322 establece que cualquier licencia otorgada por jurisdicciones que no exigen prueba de presencia legal, como ocurre en California o Nueva York, será nula en Mississippi.

Todas las licencias de conducir y documentos de identificación de Mississippi cumplen con los requisitos de Real ID Mississippi Department of Public Safety

La senadora republicana Angela Hill, autora de la iniciativa, defendió la medida en Magnolia Tribune.

“Es puro sentido común. Personas que no pueden leer las señales de tránsito han causado muertes en las autopistas. Queremos que nuestras carreteras sean seguras”, declaró.

La normativa dispone de un control estricto a las autoridades locales.

En ese sentido, todo oficial de policía que detecte a un conductor con un documento inválido bajo estos términos debe emitir una citación y remitir al individuo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según el portal citado, esta disposición también obliga a jueces y examinadores de licencias a reportar a cualquier persona en situación migratoria irregular ante la agencia federal.

Exigencia de sexo biológico de nacimiento en documentos

Otro punto importante de la ley impacta en la identidad del documento oficial, ya que busca exigir que toda licencia refleje el sexo biológico determinado al nacer.

El texto legal prohíbe modificaciones, salvo errores administrativos o casos médicos específicos.

“No se podrá realizar ningún cambio en esta designación, excepto por la corrección de un error de escritura o condiciones médicas de desarrollo sexual verificables”, dispone.

La normativa dispone de un control estricto a las autoridades locales Mississippi Department of Public Safety

La senadora Hill explicó que los residentes que hayan modificado su marcador de sexo previamente deberán corregir el dato para ajustarse a su acta de nacimiento original.

Según la legisladora, esta medida formaliza los esfuerzos del Departamento de Seguridad Pública para “retirar a conductores irregulares de las calles”, una estrategia que ya suma miles de intervenciones policiales en lo que va del año, entre polémicas y debates.

El rol del gobernador Tate Reeves

Tras la aprobación por mayoría en ambas cámaras del Congreso estatal, la decisión final depende de Tate Reeves.

Por su parte, la activista Patricia Ice, de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Mississippi, señaló al medio Wapt que la medida representa una carga injusta para ciudadanos e inmigrantes.

La ley espera la firma de Tate Reeves (AP Foto/Rogelio V. Solis, File)

“Me gustaría que los legisladores trabajen por nuestro sistema de agua potable para que la gente tenga acceso. También me gustaría que todos pudieran votar. No creo que se deba privar del derecho al voto a nadie de por vida, especialmente si ha cumplido condena por el delito cometido”, criticó.

A pesar de estas advertencias, la votación se definió por líneas partidistas y la confirmación oficial de la ley debería conocerse en los próximos días.