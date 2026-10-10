Tom Homan, sobre los próximos operativos en 2027: “La deportación masiva es una realidad”

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anticipó una intensificación de las operaciones migratorias en 2027. El funcionario defendió los arrestos y las deportaciones ante líderes hispanos reunidos en Doral, Florida, y planteó que la campaña todavía tiene margen para crecer.

La advertencia de Tom Homan sobre las deportaciones en 2027

“La deportación masiva es una realidad”, afirmó durante el encuentro del 1° de octubre, según N+ Univision. Su mensaje apuntó al año siguiente, después de un septiembre que él esperaba convertir en un récord de expulsiones.

Tom Homan anticipó una intensificación de las operaciones migratorias en 2027 Archivo/ICE.gov

Homan presentó los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de una estrategia contra el tráfico de fentanilo, la trata de personas y las amenazas terroristas. Homan describió esos resultados como récords históricos.

Más agentes federales y una respuesta a las críticas

EFE identificó el encuentro como la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute. Allí, Homan rechazó las críticas de quienes consideran insuficiente el despliegue: “Los hechos dicen lo contrario”, sostuvo.

También vinculó el crecimiento que anticipa con la contratación de unos 2000 oficiales adicionales. Según la agencia, defendió la continuidad de la campaña en una ciudad donde organizaciones de inmigrantes cuestionan los efectos de las redadas.

La representante republicana María Elvira Salazar criticó el anuncio de Tom Homan sobre contratación de 2000 oficiales migratorios Facebook Rep. María Elvira Salazar

El Partido Republicano no tardó en hacer llegar sus objeciones. EFE recogió críticas de los congresistas de Miami María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, quienes consideraron excesiva la política migratoria.

Homan, en cambio, mantuvo su pronóstico de expansión. Su intervención fue una defensa de los operativos y una advertencia sobre lo que espera hacer en 2027; no presentó una nueva regla migratoria ni un calendario de medidas concretas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.