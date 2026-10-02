Homan responde a María Elvira Salazar por sus críticas al accionar del ICE: “Que hable con la agencia y se eduque”

El debate sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sumó nuevas diferencias dentro del Partido Republicano. Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, respondió a las críticas formuladas por legisladores que consideran que algunas detenciones afectan a inmigrantes sin antecedentes penales.

Tom Homan defendió las detenciones realizadas por el ICE

La controversia tomó fuerza después de un anuncio de campaña de la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. La legisladora sostuvo que “determinadas acciones del ICE fueron demasiado lejos”.

En una entrevista con CBS News, Homan cuestionó las declaraciones de Salazar y pidió ejemplos concretos que permitieran determinar qué operaciones habrían excedido los límites establecidos.

El funcionario también rechazó la idea de que la ausencia de antecedentes penales impida que una persona pueda quedar sujeta a un proceso de deportación.

“¿Están en el país ilegalmente? Sí, entonces son deportables por la ley federal", argumentó. “Ella es miembro del Congreso, pero también lo son millones de personas, ¿cierto? Si estás en el país de manera ilegal, tienes un problema; no deberías estar aquí“, agregó.

Homan sostuvo que el ICE concentra sus recursos en personas consideradas amenazas para la seguridad pública, aunque también realiza detenciones de otros inmigrantes que se encuentran sin estatus regular.

El funcionario agregó que las personas detenidas pueden presentar sus argumentos ante un juez de inmigración. Según explicó, ese procedimiento permite que cada caso sea evaluado y que la autoridad judicial determine si corresponde la permanencia o la salida del país norteamericano.

“No creo que lo correcto sea mantener a millones de personas en las sombras, sobretrabajadas, mal pagadas, siendo objeto de trata o trabajo forzado”, dijo el “zar fronterizo” de Trump. “Todos dicen “sáquenlos de las sombras”; yo estoy de acuerdo, pónganlos frente al juez y dejen que el juez decida", señaló.

El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió firmemente los operativos del ICE Steve Karnowski - AP

Republicanos cuestionan el impacto de las operaciones migratorias

Salazar utilizó como uno de sus argumentos una cifra correspondiente a julio: de unas 50.000 personas detenidas por el ICE durante ese período, aproximadamente la mitad no tenía antecedentes penales.

La congresista planteó que los inmigrantes que llevan años en EE.UU., pagan impuestos y no cuentan con historial criminal deberían poder acceder a una situación regular que les permita continuar con su vida en ese país.

“Señor presidente, tenga cuidado con lo que sus asesores le están diciendo sobre la política migratoria”, dijo Salazar en el video de campaña. “Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, aseguró.

La legisladora también afirmó que no propone una amnistía general. Su planteo apunta, según sus declaraciones, a establecer una alternativa para determinados inmigrantes sin antecedentes que permita regularizar su situación mediante un permiso laboral renovable y evitar su expulsión.

“Usted puede ser para la inmigración lo que Lincoln fue para la esclavitud y Reagan fue para el comunismo. No estoy hablando de darles amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en esta tierra prometida”, señaló.

Otros republicanos también expresaron reparos. El senador Jim Justice, de Virginia Occidental, pidió revisar la forma en que se desarrollan los operativos y señaló que existe preocupación por posibles detenciones de personas que llevan muchos años en sus comunidades.

“Para mejorar, lo primero que hay que hacer es admitir que uno está haciendo algo mal”, dijo Justice en una entrevista con Politico. “Y en esta situación, con todo lo que está pasando, probablemente debamos tomar distancia y decir: ‘Tal vez estemos haciendo algo mal aquí o allá’, y luego adaptarnos a ello”, agregó.

Dignified Life

Trabajadores agrícolas: el otro reclamo republicano por las políticas migratorias de Trump

John Hoeven, senador republicano por Dakota del Norte, y otros representantes de zonas rurales reclamaron medidas para facilitar la continuidad de los permisos de empleados agrícolas temporales que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

Según estos legisladores, la falta de trabajadores puede afectar la producción y las cadenas de suministro relacionadas con los alimentos.

Las críticas también plantearon una diferencia entre el objetivo declarado de concentrar los operativos en personas consideradas amenazas para la seguridad pública y las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales.

Algunos legisladores sostuvieron que esa situación genera consecuencias para comunidades y empresas que dependen de trabajadores extranjeros.

Homan interpretó las críticas actuales como parte de las diferencias políticas alrededor de la administración Trump. Su argumento fue que el debate no se limita a las características de las detenciones, sino que también está relacionado con el rechazo hacia las decisiones del actual gobierno.

“Desearía que se sentaran a hablar con el ICE, que averiguaran qué está haciendo y cómo. Que hablen con la agencia y se eduquen”, finalizó el funcionario.