Es oficial: el DHS extiende de inmediato el TPS para estos migrantes en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la extensión automática del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Líbano que residen en Estados Unidos. La decisión fue publicada mediante un aviso oficial en el Registro Federal y tendrá vigencia desde este 28 de mayo hasta el 27 de noviembre.

La legislación que regula el TPS establece que si el secretario de Seguridad Nacional no determina antes de los 60 días previos al vencimiento si un país mantiene las condiciones necesarias para el beneficio, la designación se renueva automáticamente por seis meses.

El DHS confirmó la extensión del TPS de Líbano por seis meses Collage: Freepik - X (@USCIS_es)

En este caso, el gobierno no alcanzó una resolución antes de la fecha límite del 28 de mayo. Según el aviso oficial, la exsecretaria Kristi Noem y el actual secretario Markwayne Mullin no pudieron completar una evaluación definitiva sobre la situación en Líbano.

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