El Uscis y DHS lo confirman: “Los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS conservan su protección”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) comunicaron que los ciudadanos de El Salvador que se encuentran en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) continúan amparados por el programa. La protección se mantiene hasta que las autoridades emitan una nueva comunicación oficial.

El aviso sobre el TPS para El Salvador

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, anticipó el Uscis en su sitio web.

El aviso en el sitio web del Uscis sobre el TPS para El Salvador Captura de pantalla Uscis

La agencia señaló que también continúa vigente la autorización laboral para quienes están comprendidos por el programa. A partir de ese anuncio, los beneficiarios deberán ahora esperar una nueva publicación oficial para conocer el futuro de la designación.

El TPS permite a determinadas personas que ya se encuentran en EE.UU. permanecer y trabajar legalmente durante períodos renovables, cuando el gobierno considera que las condiciones de su país de origen impiden un regreso seguro. En el caso de El Salvador, alrededor de 170 mil personas utilizaron este mecanismo desde 2001.

El TPS para El Salvador podría extenderse por seis meses

“La ley dice que cuando el gobierno no toma ninguna determinación sobre el TPS hasta el plazo indicado, que es el día 9 de septiembre, automáticamente al día siguiente hay una extensión de seis meses”, explicó la analista de inmigración de Telemundo Kathia Quirós.

Este escenario permitiría que los beneficiarios continúen bajo el TPS mientras transcurre ese período. En cambio, si el gobierno anuncia la terminación, comenzará a correr el plazo establecido de 60 días para que los afectados puedan regularizar su situación o adoptar otras alternativas migratorias.

Cuánto aportan los salvadoreños con TPS a la economía estadounidense

El impacto del TPS no se limita al ámbito migratorio. Un análisis de FWD.us estimó que los trabajadores salvadoreños protegidos por este programa generan unos 5400 millones de dólares anuales después de impuestos.

La medida afecta a más de 170.000 salvadoreños amparados por el programa Archivo

Además, pagan cada año US$1500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Según esos datos, aproximadamente 152.000 beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense:

Unos 36.000 trabajan en construcción

32.000 en mantenimiento de edificios y jardinería

23.000 en transporte

18.000 en manufactura

12.000 en servicios de alimentos

Su actividad también tiene efectos en distintas regiones. Entre las áreas metropolitanas con mayores aportes aparecen:

Washington D.C. , con US$965 millones

, con US$965 millones Nueva York , con US$668 millones

, con US$668 millones Houston , con US$590 millones

, con US$590 millones Los Ángeles , con US$555 millones

, con US$555 millones Dallas-Fort Worth, con US$239 millones

Qué podría ocurrir si termina el TPS para El Salvador

FWD.us sostuvo que una eventual salida de estos trabajadores del mercado laboral tendría consecuencias sobre distintos sectores de la economía. El análisis planteó que una reducción de esta fuerza laboral podría trasladarse a los costos de alimentos, productos, atención médica y otros servicios.

El impacto también alcanzaría a los hogares de los propios beneficiarios. Según el mismo análisis, la estabilidad económica de más de 150.000 niños ciudadanos estadounidenses depende de los ingresos de padres salvadoreños protegidos por el TPS.