Trump reconoce que la política migratoria ha sido muy dura, pero el jefe del DHS afirma que las deportaciones continuarán

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, aseguró que las deportaciones continuarán y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá sus operativos. Las declaraciones fueron realizadas el 4 de noviembre de 2026, después de la derrota electoral del Partido Republicano. Cuatro días más tarde, se difundió un fragmento de una entrevista en la que el presidente Donald Trump admitió que su política de deportaciones fue demasiado dura.

Qué dijo Trump sobre su política de deportaciones tras las elecciones intermedias

Al ser consultado por su política de deportación, Trump respondió al programa 60 Minutes, de CBS: “Creo que fue demasiado dura... Creo que podría ser demasiado dura” .

. Según publicó N+ Univision, Trump obtuvo cierto apoyo interno por reforzar la seguridad en la frontera sur, pero que la campaña para deportar a millones de inmigrantes indocumentados generó críticas generalizadas.

Redadas del ICE: qué dijo Mullin sobre las deportaciones tras las intermedias

En X, Mullin escribió: “Las deportaciones continuarán”.

Horas después afirmó que los agentes del ICE “persiguen y arrestan a inmigrantes ilegales criminales” los 365 días del año, incluidos Acción de Gracias, Navidad y el Día de las Elecciones.

Markwayne Mullin aseguró que las redadas y deportaciones coordinadas por el ICE iban a seguir X/@SecMullinDHS

Agregó que la administración Trump “jamás se disculpará por priorizar la seguridad del pueblo estadounidense” al arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales.

Stephen Miller, jefe de Gabinete, y la política de mano dura migratoria

Según Univision, el viernes Trump nombró a Stephen Miller , artífice de la línea dura en inmigración, como jefe de Gabinete . Reemplazará a Susie Wiles en la Casa Blanca.

, artífice de la línea dura en inmigración, como . El medio lo interpreta como una contraofensiva tras la derrota republicana.

Donald Trump nombró a Stephen Miller, considerado el arquitecto de su agresiva política migratoria, como el reemplazo de Susie Wiles; será el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca JIM WATSON - AFP

Orden ejecutiva de Houston: límites al contacto entre la policía y el ICE

El 6 de noviembre de 2026, el alcalde John Whitmire firmó la Orden Ejecutiva EO 1-74 , que regula la comunicación entre el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y el ICE .

, que regula la comunicación entre el Departamento de (HPD, por sus siglas en inglés) y el . El HPD solo puede contactar a la agencia si una persona debe ser fichada en una cárcel municipal o del condado tras un arresto por nuevos cargos penales u órdenes de arresto judiciales pendientes.

si una persona debe ser fichada en una cárcel municipal o del condado tras un arresto por u órdenes de arresto judiciales pendientes. Mullin respondió en X que los políticos que defienden los santuarios le fallan a sus electores al limitar la cooperación con el ICE.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.