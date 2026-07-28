Un experto en inmigración habló sobre el fin del TPS en EE.UU.: “Te pueden ir a buscar y te pueden deportar”

El abogado de inmigración José Guerrero advirtió sobre las posibles consecuencias de una eventual cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños en Estados Unidos, mientras el gobierno todavía no definió si extenderá o terminará el programa. El especialista señaló que, si decide cancelarlo, las autoridades pueden “ir a buscar” y “deportar” a quienes tengan una orden final de expulsión.

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En declaraciones difundidas por N+ Univision, Guerrero explicó que el gobierno debía anunciar con al menos 60 días de anticipación si renovaría o cancelaría el programa. Sin embargo, las autoridades no comunicaron una decisión dentro de ese plazo.

Estados Unidos aún debe comunicar qué ocurrirá con el TPS para salvadoreños Fotomontaje generado con IA

Ante la falta de un anuncio dentro del período establecido, la legislación contempla una prórroga automática de seis meses, según comentó Guerrero. El experto tomó como referencia lo ocurrido con los beneficiarios venezolanos.

En ese caso, las personas alcanzadas recibieron un período aproximado de dos meses para prepararse después del anuncio de la terminación del programa.

El riesgo para salvadoreños con una orden final de deportación

El escenario resulta riesgoso para las personas que ya cuentan con una orden definitiva de expulsión. El TPS impide que las autoridades ejecuten esa medida mientras la protección permanece vigente, pero ese impedimento desaparece si el programa termina.

El letrado afirmó que, al retirar el amparo temporal, el beneficiario queda expuesto al cumplimiento de la orden. “Te queda básicamente en el aire y ellos pueden ejecutar esa orden de deportación. En otras palabras, te pueden ir a buscar y te pueden deportar”, advirtió Guerrero.

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Cómo afectaría el fin del TPS a los salvadoreños

Más allá de los casos de migrantes con órdenes de deportación, la cancelación también tendría consecuencias sobre el permiso de trabajo asociado al beneficio. Una vez que venza esa autorización, las personas alcanzadas ya no podrán trabajar legalmente en EE.UU.

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Sin embargo, Guerrero aclaró que la pérdida del TPS no implica necesariamente que todos sus beneficiarios deban abandonar el país norteamericano. Muchos salvadoreños llevan décadas en territorio estadounidense y tienen hijos o cónyuges ciudadanos, patrimonio y otros vínculos que podrían acceder a una alternativa migratoria.

Por eso, aconsejó que los posibles afectados consulten cuanto antes con un abogado de inmigración. El objetivo es determinar si califican para otro beneficio antes de que concluya la protección temporal.

EE.UU. finalizó el TPS para migrantes de Haití

El TPS para los haitianos terminó el 27 de julio, después de que la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a cancelar la protección sin revisión judicial. Cerca de 350.000 personas vivían en EE.UU. bajo este programa, según informó AFP.

La finalización dejó a los beneficiarios ante la posibilidad de abandonar el país norteamericano por cuenta propia o ser deportados. Muchos de ellos trabajan en los sectores sanitario y de la construcción.

Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Nueva York, advirtió que miles de sus afiliadas ya no podrían trabajar tras el vencimiento. La dirigente también les recomendó ordenar sus documentos, retirar el dinero depositado en bancos y preparar sus asuntos personales ante posibles operativos migratorios.