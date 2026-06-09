Venezuela no clasificó al Mundial 2026, pero su sabor sí: la panadería de Miami a siete minutos del Hard Rock Stadium

A siete minutos del Hard Rock Stadium se encuentra un pequeño local con aroma a harina y queso rallado. Estos olores marcan el camino de “Panitas Bakery”, una panadería venezolana fundada por Vanessa Chacón bajo la premisa de ser una compañía con sabores tradicionales.

Los inicios de Panitas Bakery, la panadería venezolana que conquista Florida

Chacón emigró con su familia a Estados Unidos hace casi nueve años en busca de estabilidad económica. Al instalarse en Florida, comenzó a trabajar en la cadena Don Pan, donde aprendió el oficio de la panadería.

Vanessa Chacón (derecha) trabajó en Don Pan y luego su hermana abrió un panadería en Miami Instagram/@panitasbakery

En ese proceso, una de sus hermanas abrió un local en Miami, lo que permitió a su familia aprender los procesos administrativos, trámites y permisos necesarios para operar un negocio en el país norteamericano.

“Hasta ese momento sabíamos trabajar dentro de una panadería, pero no conocíamos el proceso para abrir un negocio en este país. Cuando mi hermana abrió su primer local, aprendimos cuáles eran los trámites y los permisos necesarios”, dijo en diálogo con LA NACION.

Vanessa Chacón y su pareja compraron un local en Tampa para crear su propia panadería Cortesía de P

Para 2022, la emprendedora tuvo la oportunidad de adquirir un local en Tampa. Al comprarlo, optó por crear su propia marca para fomentar un emprendimiento con identidad propia.

“En un principio quisimos ser Don Pan también, pero al final dijimos: ‘¿Sabes qué? Vamos a intentar hacerlo con una marca propia“, señaló.

Entre las figuras detrás de Panitas Bakery está Nelson Vargas, un militar de la Fuerza Aérea de los EE.UU. que es parte del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), encargado de coordinar operaciones militares en América del Sur, América Central y el Caribe.

Nelson Vargas es un militar activo de la Fuerza Aérea de EE.UU. y es uno de los socios fundadores de la marca Cortesía de Panitas Bakery

Vargas conoció a la familia Chacón cuando eran empleados de la cadena Don Pan. Al ver que buscaban construir un negocio propio, decidió apoyarlos e invertir en el proyecto.

“Cuando supo que estábamos intentando mantener una marca propia, nos dijo: ‘Cuenten conmigo si ustedes quieren. Me encanta el producto’. Y así fue como hoy en día es parte de los que maneja la marca“, resaltó sobre el rol de Nelson en la compañía.

Cómo funciona Panitas Bakery

La panadería funciona bajo una estructura familiar compuesta por Chacón, sus padres y tres hermanos. Cada uno asumió un área de especialización técnica para cubrir todas las necesidades de la producción.

“Cuando uno trabaja en negocios familiares haces de todo un poco. Tengo un hermano que se ha especializado en lo que son los panes y otro se encargó de los postres. Mis padres nos ayudan con el tema de los platillos”, detalló.

Panitas Bakery se rige bajo el concepto de ser una panadería venezolana tradicional Cortesía de Panitas Bakery

En ese contexto, la familia se mantuvo fiel al concepto de ser una panadería tradicional venezolana que evita mezclar sabores con cocinas de otros países como Cuba y Colombia.

“Visitar Panitas Bakery es como ir a un local venezolano, porque nosotros hemos intentado mantenernos en lo tradicional. Eso es lo que añora la gente”, reflexionó.

Es venezolana, abrió su propia panadería en Florida y ahora se prepara para el Mundial 2026

Y añadió: “Aquí hay muchos negocios con cocinas mezcladas con sabores cubanos, puertorriqueños. En el caso de nosotros, queremos que la gente se identifique y diga que se siente en la panadería del pueblo de donde vivían en Venezuela”.

Los pasos de Panitas Bakery para el Mundial 2026

Panitas Bakery cuenta con tres sedes: dos en Tampa y una en Miami Gardens. El 70% de la clientela son venezolanos, mientras que el resto se reparte entre cubanos y estadounidenses.

A estos últimos Chacón los describe como “atrevidos”, dado que les gusta probar cosas nuevas. “Sé que hay zonas de Estados Unidos donde el estadounidense es un poquito más tradicional. Pero aquí, en Florida, ellos están acostumbrados a la diversidad cultural”, explicó.

Con relación al Mundial 2026, debido a que uno de sus locales está ubicado a apenas siete minutos en auto del Hard Rock Stadium, la emprendedora prevé posicionar la marca y potenciar el delivery (Uber y DoorDash), en virtud de que la ciudad estará colapsada para el acceso físico.

“Mi hermana está a cargo de esa sucursal y la maneja muy bien. Como es nuestra sede más nueva, estamos trabajando mucho en el posicionamiento del negocio, porque todavía hay gente que no sabe que estamos ahí“, dijo.

Panitas Bakery cuenta con tres sedes: dos en Tampa y una en Miami Gardens RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Por eso, parte de las campañas publicitarias que preparamos está enfocada en Miami”, agregó. Para sus locales en Tampa, prevén transmitir los juegos y ofrecerán un menú especial con aperitivos para acompañar cada encuentro.

Los próximos pasos de Panitas Bakery

A cuatro años de fundar Panitas Bakery, Chacón prevé posicionar la marca con nuevos productos. En ese sentido, quiere lanzar una línea de productos congelados y precocidos.

La línea contará con empanadas, tequeños y arepas precocidas, además de sus salsas, lo que les permite a sus clientes terminar la preparación en casa de forma rápida con una air fryer o microondas.

“Aquí en Estados Unidos se consumen mucho las comidas rápidas. Entonces lo que viene para Panitas Bakery es una línea de comidas congeladas para que la gente pueda llevarlas a casa”, señaló.

Por el momento, no prevé nuevos locales, ya que los tres actuales demandan la totalidad de su tiempo. Sin embargo, piensa convertir la marca en una firma fuerte y duradera que beneficie a las futuras generaciones de su familia.

“Yo siento que una vez que ya yo cumpla ese sueño de hacer de Panitas Bakery algo duradero, ahí diré: ‘Sí, ya lo logré’. Siento que voy en el camino de lo que estoy buscando y que estoy en el camino de lo que deseo“, dijo, con la mirada puesta en el nuevo rumbo de su empresa bajo el sol de Florida y a horas del Mundial 2026.