La fiebre del béisbol en Florida: el refugio fraternal de los venezolanos en Tampa que atrajo a Telemundo

Venezuela logró una verdadera hazaña deportiva al conquistar el Clásico Mundial de Béisbol 2026. A lo largo de los partidos disputados por la Vinotinto, los latinos residentes en Tampa se congregaron en un punto céntrico para apoyar a la selección. Se trata de “Panitas Bakery”, un local que se define como una tradicional panadería venezolana.

Panitas Bakery, la panadería tradicional de los venezolanos en Florida

“Panitas Bakery” nació como una forma de generar ingresos en Estados Unidos y, al mismo tiempo, como un espacio pensado para reunir a la comunidad.

En diálogo con LA NACION, su fundadora, Vanessa Chacón, contó que no tenía experiencia previa en gastronomía y que aprendió el oficio trabajando en una panadería llamada Don Pan.

Al trabajar en Don Pan, Vanessa Chacón y su familia lograron aprender los conceptos básico de una panadería Cortesía de P

“En Venezuela, mi familia no tenía nada que ver con panaderías ni con restaurantes. Cuando llegamos a Florida, uno de los primeros trabajos que tuve fue en la panadería venezolana Don Pan. Allí conocimos sobre el oficio y nos fuimos involucrando”, detalló Chacón.

Hace cuatro años, a Vanessa se le presentó la oportunidad de adquirir un local que estaba a la venta a buen precio en Tampa. Al comprarlo, decidió crear su propia marca para fomentar un emprendimiento con identidad propia.

“En un principio quisimos ser Don Pan también, pero al final dijimos: ‘Intentemos hacer algo propio’. Va a ser un poquito más lento el crecimiento, pero probemos”, señaló la venezolana sobre la idea detrás de “Panitas Bakery”.

La fiebre del béisbol en Florida: el refugio fraternal de los venezolanos en Tampa que atrajo las cámaras de Telemundo

Hasta el momento, su negocio cuenta con tres locaciones: dos en Tampa y una en Miami Gardens. Cada local es coordinado entre ella y sus tres hermanos bajo la premisa de ser una panadería venezolana tradicional.

“Al entrar a Panitas Bakery es como si visitaras cualquier panadería en Venezuela. Nosotros buscamos mantenernos en lo tradicional porque eso es lo que añora la gente”, remarcó.

El punto de encuentro de los venezolanos en el Mundial de Béisbol

La premisa inicial de “Panitas Bakery” se ha fortalecido hasta el punto de que sus sedes se han convertido en un segundo hogar para los venezolanos en Tampa.

Un ejemplo de ello se vivió en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, cuando su local ubicado en 1910 N Lincoln Ave, Tampa, fue el punto de encuentro de numerosos fanáticos que se reunieron para apoyar a la selección venezolana.

“Durante la transmisión de los partidos, la panadería como tal estaba cerrada. Sin embargo, nos convertimos en un punto de encuentro cada vez que ocurre algo relacionado con Venezuela. El día del juego entre Venezuela y República Dominicana tuvimos una gran concentración de venezolanos preparándose para el partido”, contó la dueña del local.

El impacto de estas concentraciones fue tal que la cadena Telemundo 49 estuvo en la panadería el día de la final y realizó un reportaje en vivo para captar la emoción de los fanáticos. Este evento realzó el valor de su panadería para la comunidad de venezolanos en Tampa.

“Mi negocio se ha vuelto como ese ícono venezolano y el punto de encuentro cada vez que algo importante sucede para los venezolanos”, reflexionó.

El título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El 17 de marzo, Venezuela hizo historia al ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un 3-2 frente a Estados Unidos.

Minutos después de terminar el 9.° inning, un grupo de personas con motos se lanzaron a las calles con banderas en las avenidas principales de Caracas, la capital del país caribeño.

En Miami, lugares como La Pequeña Habana reunieron a venezolanos con banderas y algunos cantaban o bailaban bajo la frase: “¡Venezuela campeón! ¡Venezuela campeón!”, según consignó El País. Al día siguiente, en Tampa, muchos fueron a “Panitas Bakery” con una sonrisa en la cara, una gorra de béisbol y el pecho inflado de orgullo.