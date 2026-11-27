Cuando le llegó el correo de las autoridades migratorias canadienses, Vilma Palacios no se animó a creerlo. “No quería ilusionarme”, recordó. Pero el mensaje traía una sola palabra que le cambió el rumbo: aprobado. Un año después de haber pasado seis meses en un centro de detención del ICE en Louisiana, la joven hondureña formada en la escuela de enfermería de LSU trabaja ahora como enfermera en un hospital de Vancouver, en Canadá.

Vilma Palacios, de la graduación al centro de detención del ICE

Palacios llegó a Estados Unidos desde Honduras cuando era una niña, junto con sus padres. Se graduó en la Escuela de Enfermería de LSU Health New Orleans y tenía un puesto asegurado en el hospital Touro Infirmary de Nueva Orleans cuando agentes del ICE la arrestaron en junio de 2025, mientras intentaba renovar el sello de inspección de su vehículo, según contó el diario The Advocate de Baton Rouge.

La hondureña Vilma Palacios estudió enfermería en Louisiana y estuvo detenida por el ICE The Advocate

Pasó seis meses en el Centro de Procesamiento del ICE del sur de Louisiana, en Basile. A fines de 2025 salió del país y se instaló en Olanchito, Honduras, en la casa de su abuela. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo ante The Advocate que Palacios fue liberada por la Patrulla Fronteriza durante el gobierno de Barack Obama pese a haber ingresado al país sin autorización, y agregó: “No elegimos qué leyes aplicar ni dónde aplicarlas”.

El camino de Vilma Palacios a Canadá

En mayo de 2026 recibió la aprobación a través del portal de inmigración canadiense. A partir de un programa que recluta trabajadores de salud, llegó a Health Match BC, una agencia pública de empleo con sede en Vancouver. Un hospital de esa ciudad le ofreció un puesto, obtuvo la visa y el permiso de trabajo, se mudó en julio y empezó a trabajar como enfermera un mes después.

Vilma Palacios emigró a EE.UU. cuando era una niña y estudió en la Escuela de Enfermería de LSU Health New Orleans LSUHealth

“Me sentí feliz y bendecida”, dijo sobre el momento en que supo que podía empezar de nuevo. “Esto era todo lo que yo quería viviendo en Estados Unidos”, explicó. Y resumió el presente con una frase: “Todo lo que soñaba es lo que estoy consiguiendo, pero aún mejor”.

La experiencia de la detención todavía pesa. “No quiero volver a ese lugar donde me sentía tan sin esperanza en tantos sentidos”, afirmó. Aun así, no reniega de lo que aprendió en Louisiana: “Pese a todo, nunca voy a olvidar ni puedo olvidar la bendición de haber podido recibir mi educación”. Palacios busca obtener la ciudadanía canadiense y espera algún día regresar a Estados Unidos para estar con su familia. “Quiero devolver algo”, dijo.

Lo que pierde el sistema de salud de EE.UU.

Matthew Reese, instructor de enfermería que fue su docente, cuestionó que Estados Unidos forme profesionales que después terminan trabajando en otro país. “Eso no tiene sentido, y todos sufrimos por eso”, dijo a The Advocate. “Estamos mandando enfermeras afuera. Las formamos acá”.

Vilma Palacios trabaja como enfermera en un hospital de Vancouver, Canadá (imagen de referencia) Vancouver General Hospital

Brenda Douglas, decana del programa de enfermería de la Escuela de Medicina de Tulane, advirtió sobre las consecuencias de la falta de personal, cuando no hay suficientes enfermeras o cada una debe atender demasiados pacientes. Desde Canadá, Lisa Brunner, investigadora asociada del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Columbia Británica, señaló: “Creo que hay un reconocimiento explícito de que hay personas en Estados Unidos que están buscando opciones”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.