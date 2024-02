escuchar

Una mujer originaria de Honduras, que llegó a Estados Unidos cuando era una niña, tomó una radical decisión que ha causado muchas reacciones en TikTok. A través de una cuenta en esa red social, publicó una serie de videos en los que explicó que el sueño americano no es igual para todos. En su caso, siente que no es su destino.

La usuaria que publica con la cuenta @xpandirdreams, en la que no expone su nombre real, ha conseguido miles de visualizaciones con sus clips en los que relata cómo tomó la decisión de regresar a su país de origen después de más de dos décadas de vivir en EE.UU.

La todavía residente de Texas comenzó a compartir su historia hace unos días, en una especie de cuenta regresiva para completar su meta.

“El sueño americano no es para mí”

En un video compartido por la usuaria de TikTok este 13 de febrero, en el que acumula más de 66.000 reproducciones, relató que tenía diez años cuando la llevaron a Estados Unidos. “Estudié, trabajé duro, logré mis sueños, logré todo lo que te puedas imaginar”, aseguró. Sin embargo, también descubrió que la felicidad no está en la riqueza material.

“Por eso te digo que el sueño americano no es lo mío”, expresó la hondureña, que también reconoció que no todos deben sentir lo mismo, pero en su caso vivía en un estrés constante que no la hacía feliz, por lo que tomó la decisión de regresar a su país luego de 22 años de estar en EE.UU., un proceso que describe en redes sociales para ayudar a otros que podrían estar en su situación.

La joven recibió cientos de comentarios en sus videos, donde la mayoría de los usuarios cuestionaron su resolución. “Decido irme porque encontré un significado más profundo en la vida”, respondió ella ante las críticas. Si bien aceptó que el dinero resuelve muchos problemas, no es su prioridad. “Estoy aliviando mi paz mental, pasar tiempo con mi familia, con mis hijos, darme tiempo yo”, dijo.

En otro de sus clips, la usuaria de TikTok señaló que en realidad tardó cinco años en tomar la decisión de regresar a Honduras. Ahora, se puso una meta de 205 días para abandonar lo que tiene en EE.UU., y que comenzó hace cinco días, cuando publicó su primer video en la plataforma.

“Gracias a que acepté que el sueño americano no es lo mío, estoy abrazando mi autenticidad”, dijo la mujer, y añadió que ahora se enfoca en lo que realmente importa.

Aunque son muchos los que han cuestionado su determinación, algunos otros usuarios la apoyan con mensajes como: “Yo también me quiero regresar extraño mis hijas allá en El Salvador”; “Lo comparto. Aquí tenemos mucho económicamente, pero aún no es mi tiempo de regresar Honduras, aunque también lo haré”; “Exacto, 31 años y ya es momento de regresar” y “Cuanta razón en estas palabras. Este país te da mucho, pero tú pierdes más”.