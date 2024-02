escuchar

Salma Guevara, una mexicana que vive en California, narró la mala experiencia que vivió cuando intentó, por primera vez, tramitar su permiso de trabajo en Estados Unidos. La mujer aprovechó el impacto de las redes sociales para alertar a la comunidad virtual sobre este tipo de fraudes. “Así fue cómo descubrí que me habían estafado con mi proceso de migración”, dijo en el clip, que publicó en TikTok.

El documento que otorga el permiso para que los extranjeros puedan trabajar de manera legal en EE.UU. lo expide el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). En su caso, debido a una decisión poco acertada, tuvo que esperar dos años para poder regularizarse en ese país.

“Todo comenzó cuando decidimos iniciar con mi proceso para arreglar mi estatus, y como nosotros no conocíamos a ninguna persona que hiciera esos procesos, como un abogado o algo, la familia de mi esposo nos recomendó a una señora”, indicó Guevara. “Fuimos a la cita, nos pidió ciertos papeles sencillos, como nuestra acta de matrimonio, nuestras actas de nacimiento y cosas muy simples”, agregó.

La joven narró que el encuentro con la supuesta facilitadora duró menos de una hora, tan solo le entregaron los documentos y el pago. “Nos dijo que ella iba a traducir a inglés todo lo que le habíamos dado y nos reveló las cantidades de dinero que teníamos que llevar la siguiente vez”, expresó.

La mujer pagó por su trámite y la estafaron Freepik

Cuando la joven y su esposo le dieron la cuota solicitada, la presunta estafadora les regresó un comprobante de pago y les advirtió que la respuesta podría tardar hasta seis meses, por lo que ellos tomaron el proceso con calma porque, además, sabían que había ayudado a otras personas. “Él sí siguió en contacto con ella. Todos estos meses nos decía que teníamos que esperar y nosotros creímos que ella era la experta”, sostuvo.

Sin embargo, transcurrieron más meses y la pareja seguía sin respuesta. Lo peor fue cuando, de un momento a otro, la mujer que les ayudaría les dejó de contestar las llamadas y los mensajes telefónicos.

“Entonces, decidimos contratar a un abogado”, comentó Guevara, al que le pagaron US$6000 por sus servicios. El profesional se encargó de investigar que el caso realmente estuviera en los servicios migratorios y la respuesta los dejó atónitos. “Lo único que nos pudo decir fue que no existía, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que nos habían estafado. Fue un golpe muy duro”.

El Uscis es la agencia encargada de emitir los permisos de trabajo Freepik

“Lo barato sale caro”, advierte la víctima

Guevara alertó a la comunidad virtual para que no caigan en los mismos errores. “Todo el dinero que habíamos dado lo perdimos, eso ya no lo pudimos recuperar”, comentó. “La moraleja siempre es que lo barato sale más caro, porque por no pagar un abogado o por confiar en alguien supuestamente es de confianza, nos salió peor”, agregó.

Entre las reacciones, los usuarios le dieron sus opiniones, algunos incluso aseguraron que el trámite lo hicieron solos. “Yo lo hice sola viendo videos de YouTube. Lo envié y sin entrevista, a los dos meses me llegó la green card”; “No te sientas mal, también fui estafada”, le escribieron.