El congresista republicano Randy Fine, de Florida, volvió a la carga contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En una entrevista televisiva emitida el jueves 26 de noviembre, el legislador sostuvo que el mandatario municipal mintió para obtener la ciudadanía estadounidense y reclamó su expulsión del país: “Debería ser deportado”.

El congresista Randy Fine sostiene que Mamdani mintió en el trámite de ciudadanía y reclama su expulsión

Fine habló en el programa Finnerty, de la cadena Newsmax, en una entrevista centrada en la política migratoria en Estados Unidos. “Esto es lo que pasa cuando nuestro sistema de inmigración legal fue destruido”, dijo antes de referirse al alcalde. “Zohran Mamdani mintió para convertirse en ciudadano estadounidense. No respondió con precisión las preguntas del formulario. No hay desacuerdo en eso”, agregó.

Mira Nair, una reconocida cineasta de India, y Mahmoud Mamdani, un profesor nacido en Uganda, se trasladaron a Nueva York por trabajo cuando el dirigente tenía apenas 7 años GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El legislador no detalló qué preguntas del formulario de naturalización habrían recibido respuestas falsas ni presentó pruebas durante la entrevista, según las crónicas de Newsmax, The Jerusalem Post y World Israel News. Después compartió el fragmento en su cuenta de X con un comentario de una sola palabra: “Yep” (“Sí”).

Según World Israel News, Fine también planteó que Estados Unidos debería revisar los casos en los que la ciudadanía pudo haberse otorgado a solicitantes que cometieron fraude o incumplieron los requisitos. Además, acusó al alcalde de orientar a inmigrantes indocumentados sobre cómo usar fondos de los contribuyentes para quedarse en el país.

My bill to ban dual citizens from Congress has gone nowhere since I introduced it — and it won’t move for the next two years under Democrat control.



Why?



Democrats have no problem with dual citizens serving in Congress.



Every American should be furious.@trish_regan pic.twitter.com/hmRdtLs1u9 — Congressman Randy Fine (@RepFine) November 23, 2026

El antecedente de Fine: ya había pedido al Uscis la desnaturalización de Mamdani

Mamdani nació en Uganda, se naturalizó estadounidense en 2018 y asumió como alcalde de Nueva York el 1° de enero de 2026. Durante la campaña municipal de 2025, Fine y su colega republicano Andy Ogles, de Tennessee, ya habían puesto en duda su elegibilidad y pidieron al Departamento de Justicia (DOJ) que examinara sus registros de naturalización a raíz de “acusaciones sobre sus afiliaciones políticas y declaraciones públicas anteriores”, según recordó World Israel News.

En octubre de 2025, Fine ya había pedido que se le quitara la ciudadanía y se lo deportara, de acuerdo con The Jerusalem Post.

El alcalde no respondió de manera específica a las nuevas declaraciones. En ocasiones anteriores, rechazó los intentos de cuestionar su ciudadanía y los atribuyó a prejuicios antimusulmanes.

Quién es Zohran Mamdani, el candidato que venció a Cuomo en las primarias y es favorito para ser alcalde de Nueva York

El día anterior a la entrevista, Mamdani había difundido en inglés y en árabe una línea legal gratuita para inmigrantes: “El ICE no se toma un día libre para separar a las familias de la ciudad de Nueva York. Nosotros no nos tomaremos un día libre para defendernos”.

Qué dice la ley sobre quitar la ciudadanía

Un ciudadano naturalizado no puede ser deportado mientras conserve la ciudadanía. Para expulsarlo, primero el gobierno federal tiene que revocarla, un proceso conocido como desnaturalización, y solo un tribunal federal puede ordenarlo.

La vía civil está prevista en el artículo 1451 del Título 8 del Código de EE.UU.: el Departamento de Justicia debe demostrar ante un juez que la ciudadanía se obtuvo de manera ilegal o mediante el ocultamiento de un hecho relevante o una declaración falsa deliberada. También existe una vía penal, por el delito de obtener la naturalización en forma fraudulenta, y una condena obliga al tribunal a revocar la ciudadanía.

En 2017, en el caso Maslenjak contra Estados Unidos, la Corte Suprema fijó un límite para la vía penal: no alcanza con probar que el solicitante dijo algo falso en el trámite. La fiscalía debe demostrar que esa mentira tuvo un papel en la obtención de la ciudadanía, por ejemplo, porque habría llevado a rechazar la solicitud si se hubiera conocido la verdad.

Para los millones de latinos naturalizados en Estados Unidos, la discusión tiene un efecto práctico: la ciudadanía obtenida legalmente solo puede revocarse por decisión judicial y con pruebas de un fraude relevante. Una acusación de un legislador, por sí sola, no inicia ese proceso.

La revocación de la ciudadanía se conoce como "desnaturalización" Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

Las razones por las que se puede perder la nacionalidad

Según indica el portal oficial del gobierno de Estados Unidos, hay diferentes motivos por los que las personas pueden perder la nacionalidad de Estados Unidos. Entre ellas, se destacan:

Postularse para un cargo público en un país extranjero (bajo ciertas condiciones).

Entrar en el servicio militar en un país extranjero (bajo ciertas condiciones).

Solicitar la ciudadanía en un país extranjero con la intención de renunciar a la ciudadanía estadounidense.

Cometer un acto de traición contra Estados Unidos.

Ser un ciudadano estadounidense naturalizado que se enfrenta a la desnaturalización por cometer determinados delitos.

La noticia en pocas líneas

¿Qué dijo Randy Fine sobre Zohran Mamdani el 26 de noviembre?

En una entrevista con Newsmax, el congresista republicano de Florida afirmó que el alcalde de Nueva York mintió en su solicitud de ciudadanía y dijo: “Creo que Zohran Mamdani debería ser deportado”.

¿Qué pruebas presentó Randy Fine contra la naturalización de Zohran Mamdani?

Fine no detalló qué respuestas del formulario habrían sido falsas ni mostró pruebas en la entrevista; sostuvo que “no hay desacuerdo” sobre que Mamdani no respondió con precisión.

¿Cuándo obtuvo Zohran Mamdani la ciudadanía estadounidense?

El alcalde de Nueva York, nacido en Uganda, se naturalizó en 2018 y asumió el cargo el 1° de enero de 2026.

¿Por qué un ciudadano naturalizado como Zohran Mamdani no puede ser deportado directamente?

Porque primero un tribunal federal tendría que revocarle la ciudadanía, y la ley exige probar que fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento o falsedad deliberada sobre un hecho relevante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.