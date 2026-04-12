Díaz-Canel, heredero del régimen de Fidel Castro, rechazó renunciar aunque “eso signifique salvar a Cuba”

Miguel Díaz-Canel concedió una entrevista al programa Meet the Press de NBC News, lo que representó su primera nota con una cadena estadounidense. Al referirse a una posible intervención militar de EE.UU. en la isla, afirmó: “Si tenemos que morir, moriremos, como dice nuestro himno nacional”.

La postura de Miguel Díaz-Canel ante Donald Trump

El dirigente cubano conversó con la periodista Kristen Welker desde La Habana sobre los dichos del presidente Donald Trump con respecto a “hacer lo que quiera” con Cuba y la posibilidad de una intervención militar en la isla.

Allí afirmó que Cuba tiene sus valores de soberanía arraigados tras 150 años de lucha por su independencia y que el pueblo estaba listo para “defender la revolución” y ver su “suelo empapado en sangre” en caso de ser necesario.

“Tienen que saber la historia de los cubanos. En los últimos 150 años, Cuba ha luchado contra la colonización. Así que los cubanos no están dispuestos a renunciar”, dijo el dirigente del régimen cubano.

Díaz-Canel asegura que el pueblo estaba listo para “defender la revolución” y ver su “suelo empapado en sangre” en caso de ser necesario Ernesto Mastrascusa - POOL EFE

Luego agregó: “Somos un país de paz y no promovemos la guerra. Pero estamos dispuestos a defender a nuestro país y no quiero que nos tomen por sorpresa“.

Ante la posibilidad de ser arrestado por EE.UU. como en el caso de Nicolás Maduro, determinó que la historia de la isla es diferente a otras naciones y que el pueblo estaría “dispuesto a morir por la patria”.

“Si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional, morir por la patria es vivir”, señaló. “No tengo miedo”.

¿Miguel Díaz-Canel podría renunciar a su cargo?

Cerca del final de la entrevista, Welker le consultó a Díaz-Canel si estaría dispuesto a renunciar “si eso significara salvar a Cuba”.

Ahí sostuvo que el concepto de que los revolucionarios renuncien o abandonen sus cargos no forma parte de su vocabulario.

“Los líderes cubanos no son elegidos por EE.UU. Tenemos un estado libre e independiente que no responde al país norteamericano. Somos elegidos por el pueblo, pese a lo que digan”, afirmó.

Cómo describe Miguel Díaz-Canel la situación actual de Cuba

Al ser consultado sobre la situación actual de la isla, Díaz-Canel negó que estuviese colapsando al argumentar que han resistido 67 años de presiones y al “bloqueo criminal” más largo de la historia.

Miguel Díaz-Canel negó que Cuba fuese un "estado fallido" Ramon Espinosa - AP

“Cuando ellos hablan de Cuba, quieren catalogarlo como un estado fallido. Esto es algo que la realidad misma contradice”, dijo. “Hemos desarrollado nuestros recursos humanos e innovado en la ciencia, biotecnología y la industria farmacéutica”.

“Están tratando de imponer esa construcción del colapso, cuando en realidad, como resultado de una política genocida agresiva de bloqueo, nos vemos obligados a vivir una situación muy compleja. Nuestra gente vive en condiciones muy duras a diario”, añadió sobre la posición de los cubanos en la isla.

Bajo esta premisa, describió el “bloqueo energético” de EE.UU. como un acto de “vicio y maldad” que busca asfixiar a la población y que la llegada de un petrolero ruso fue una ayuda humanitaria vital para los cubanos.

Miguel Díaz-Canel aseguró que el "bloqueo energético" de Estados Unidos es "muy injusto" Ramon Espinosa - AP

“Este bloqueo es muy injusto, ya que intensifica aún más las sanciones estadounidenses a Cuba. Esto demuestra que existe una agresión multidimensional por parte del gobierno de EE.UU. contra la isla”, aseguró.