¿Apertura entre Díaz-Canel y Trump? Actualizaciones recientes sobre Cuba y las negociaciones con EE.UU.

La relación entre Cuba y Estados Unidos atraviesa un nuevo momento de tensión. Mientras desde La Habana se insiste en la defensa del sistema político y la soberanía nacional, desde Washington se multiplican las presiones y los mensajes de cambio.

Un clima de tensión creciente entre Estados Unidos y Cuba

Según informó CNN, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que su país podría enfrentar una agresión por parte de Estados Unidos. En un discurso pronunciado el 20 de marzo, el mandatario afirmó que su administración no permanece pasiva ante ese escenario y que ya se puso en marcha un plan de preparación defensiva para el pueblo.

En un discurso pronunciado el 20 de marzo, el mandatario cubano aseguró que su administración no permanece pasiva ante una posible agresión externa CANCILLERÍA CUBA - CANCILLERÍA CUBA

“No estamos cruzados de brazos”, sostuvo el jefe de Estado, quien subrayó que la concepción de Cuba es “defensiva, no agresiva”. Estas declaraciones se dieron en un contexto de fuerte presión económica, agravada por restricciones energéticas que impactaron directamente en la vida cotidiana de la isla.

En paralelo, el Gobierno cubano dejó en claro que, aunque existen conversaciones con Washington, hay límites inamovibles. Entre ellos, el sistema político, que se definió como “no negociable”.

Presión económica de Estados Unidos y aislamiento energético

La crisis que atraviesa Cuba no es solo política, sino también profundamente económica. La interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela y México, en parte vinculada a decisiones de la administración estadounidense, generó una situación crítica en la isla.

De acuerdo con la información difundida por CNN, estas medidas forman parte de una estrategia de máxima presión impulsada por el presidente Donald Trump. El propio mandatario estadounidense aseguró que Cuba enfrenta una situación límite, describiéndola como un país sin energía ni recursos suficientes.

Este endurecimiento recuerda, según el análisis de CNN, a momentos históricos como la crisis de los misiles de 1962, cuando la posibilidad de un enfrentamiento directo parecía inminente. Hoy, aunque el contexto global es diferente, la sensación de asfixia económica vuelve a ser un factor determinante.

Desde Washington, el presidente Trump describió la situación de Cuba como un escenario de falta total de recursos Alex Brandon - AP

Negociaciones entre ambas naciones: señales de apertura y retrocesos

A pesar del tono confrontativo, en las últimas semanas surgieron indicios de diálogo. Funcionarios cubanos confirmaron contactos con el Gobierno estadounidense, algo que inicialmente fue negado. Incluso se registraron gestos concretos, como la liberación de 51 presos y el anuncio de reformas económicas que permitirían inversiones desde el exterior, explicó CNN.

El propio Díaz-Canel admitió que, en momentos de tensión, históricamente se buscaron canales de comunicación con Washington. Sin embargo, estas señales de distensión fueron rápidamente opacadas por nuevas declaraciones desde la Casa Blanca.

Trump llegó a afirmar que tendría el “honor de tomar Cuba”, una frase que generó fuerte rechazo en La Habana y reforzó la postura de los sectores más duros dentro del Gobierno cubano, explicó CNN.

En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio planteó la necesidad de un cambio de liderazgo en la isla, al argumentar que el actual sistema “ya no funciona”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, intensificó el discurso diplomático al argumentar que el actual sistema político cubano "ya no funciona" Kevin Wolf - FR33460 AP

La respuesta cubana: resistencia y unidad

Frente a estas declaraciones, la reacción de Cuba fue inmediata. Díaz-Canel aseguró que cualquier intento de agresión encontrará una “resistencia inexpugnable”, con lo que buscó reforzar el discurso de defensa nacional.

Además, figuras de la isla se alinearon con esta postura. El cantautor Silvio Rodríguez, una de las voces más influyentes de la cultura cubana, expresó su disposición a defender la isla incluso con armas, consignó CNN.

El presidente también remarcó la unidad de la dirigencia, entre los cuales incluyó al histórico líder Raúl Castro, con lo que buscó transmitir estabilidad política en medio de la incertidumbre.