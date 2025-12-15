Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y dice que retraso de resultados "no es justificable"
La misión electoral de la OEA en Honduras constató "falta de pericia" y "atrasos" pero descartó "indicios que hagan dudar de los resultados" de los comicios del 30 de noviembre, según el informe.
La misión electoral de la OEA en Honduras constató "falta de pericia" y "atrasos" pero descartó "indicios que hagan dudar de los resultados" de los comicios del 30 de noviembre, según el informe presentado al Consejo Permanente de la organización.
La dilación de las autoridades electorales para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga al leer el informe.
Honduras cumple este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, tras unos comicios en los que el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, logra menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.
