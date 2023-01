Murió CJ Harris, exparticipante de American Idol y cantante de 31 años

escuchar

CJ Harris dejó huella en la temporada número 13 de American Idol, el show de televisión que presenta audiciones de talentos musicales en busca de un lanzamiento, y el anuncio de su muerte sorprendió porque tenía solo 31 años.

La noticia fue difundida por medios de comunicación estadounidenses este lunes. TMZ tuvo contacto con familiares de Harris, quienes revelaron que el cantante sufrió un ataque al corazón el domingo por la noche en Jasper, Alabama, su lugar natal. Pese a que fue trasladado al Centro Médico Bautista Walker para recibir atención médica, no sobrevivió.

CJ Harris falleció el domingo, la causa habría sido un ataque al corazón

En 2014, CJ Harris llegó hasta el escenario principal de American Idol después de audicionar en un autobús en Tuscaloosa, Alabama. El joven sorprendió al cantar a su estilo “Soulshine”, tema de The Allman Brothers Band en su presentación en Salt Lake City frente a los jueces Keith Urban, Jennifer Lopez y Harry Connick Jr.

Pero ese no había sido su primer intento de entrar a American Idol, ya que cuatro años antes audicionó sin éxito. También falló en la búsqueda de una oportunidad en The X-Factor y The Voice, y aunque todos fueron golpes duros para su propia autoestima y dudó mucho si volver a presentarse en estos certámenes o no, logró su cometido.

Un nuevo intento

“He mejorado mucho, mi voz ha madurado y mi forma de tocar ha mejorado mucho. Tengo 23 años, antes de que me dé cuenta tendré 33 años y quiero darle otra oportunidad”, contó a The Hollywood Reporter sobre lo que lo motivó a audicionar por segunda vez.

Esa vez fue distinta. “Cantas porque tienes que cantar, no porque quieras cantar. Y lo digo en serio. Y por eso es tan creíble y real”, le dijo Urban esa noche en la que ingresó al show para competir para hacer historia.

Varias de sus presentaciones en American Idol se volvieron memorables y gracias a sus interpretaciones de temas como “Can’t You See”, de The Marshall Tucker Band, “If It Hadn’t Been for Love”, de The SteelDrivers, y “Gravity”, de John Mayer, llegó a la lista de 10 finalistas del show.

Finalmente, el cantante quedó entre los seis mejores participantes de esa edición. En los últimos años, lanzó un sencillo llamado “In Love” y al momento continuaba con presentaciones. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, CJ Harris anticipó: “Vienen cosas nuevas en 2023″.

CJ Harris participó en la edición 13 de American Idol en 2014 y terminó en el sexo lugar @cjharrismusic - @cjharrismusic

Cuando fue entrevistado por The Hollywood Reporter, contó cómo es que comenzó a interesarse por la música: “Tenía seis años y mi mamá estaba en prisión. Ella me cantaba por teléfono y las lágrimas brotaban de mis ojos. Cuando era un poco mayor, mi abuelo me regaló una guitarra. Tenía una en el cobertizo y tenía tres cuerdas. Dijo que no necesitaba comprar un juego de cuerdas completamente nuevo”.

Harris, quien tenía dos hijos, consideraba a su abuelo el gran mentor de su vida y siempre le agradeció que lo hizo el hombre que era. En esa oportunidad, también explicó cómo se vinculaba con sus creaciones musicales: “Encuentro diferentes sonidos. Me encanta la música, así que trato de encontrar un sonido que realmente me guste y lo toco. Sé que es raro, pero eso es lo que hago”.

LA NACION