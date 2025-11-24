New York City sorprende al Union y será el próximo rival del Inter de Lospennato

Con un gol del incombustible Maxi Moralez, el New York City venció este domingo 1-0 al Philadelphia Union y avanzó a la final de la Conferencia Este de la MLS, donde chocará con el Inter Miami de Lionel Messi.

El argentino Moralez, ícono del club neoyorquino a sus 38 años, convirtió en el minuto 27 el tanto que eliminaba ante su público al Union, el mejor equipo de la fase regular de la liga norteamericana (MLS).

New York City, como quinto sembrado del Este, será visitante en la final de conferencia del sábado en la cancha del Inter, tercero.

La franquicia neoyorquina, ganadora de un título en 2021, forma parte del City Football Group (CFG), accionista mayoritario de una docena de equipos en cuatro continentes, incluido el Manchester City, la joya del conglomerado.

Este domingo la escuadra que dirige el neerlandés Pascal Jansen se sobrepuso a la baja por lesión de su gran referente ofensivo, el costarricense Alonso Martínez.

El gol del triunfo fue una brillante combinación de su trío de atacantes argentinos, comenzando por un caño en la banda derecha de Agustín Ojeda.

El extremo prolongó hacia el centro para Nico Fernández, que envió un pase filtrado para la irrupción y el remate fulminante de Moralez.

El exmediapunta de Racing Club agrandó su formidable legado de nueve temporadas con el club neoyorquino, con el que se proclamó campeón en 2021 con su compatriota Valentín "Taty" Castellanos como principal socio.

El Union, que esta campaña tenía grandes esperanzas en inaugurar su palmarés, se estrelló en la búsqueda del empate frente a una actuación portentosa de Matt Freese.

El arquero de la selección estadounidense puso el cerrojo en el Subaru Park con varias atajadas a remates a bocajarro de Jakob Glesnes y Francis Westfield.

Resultados de las semifinales de conferencia de la MLS (en mayúsculas el equipo clasificado):

Conferencia Oeste

VANCOUVER WHITECAPS - Los Angeles FC 4-3 en penales (2-2 en tiempo reglamentario)

San Diego FC - Minnesota United (Lunes)

Conferencia Este

FC Cincinnati - INTER MIAMI 0-4

Philadelphia Union - NEW YORK CITY 0-1

gbv/raa/