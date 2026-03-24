El francés que va en busca del sueño americano en la MLS y quiere ser “el vecino de Messi” en Florida

El fútbol estadounidense se prepara para recibir a una de las figuras de la última década. En medio de una temporada en Europa, Antoine Griezmann acelera los tiempos para concretar un viejo anhelo personal: desembarcar en la Major League Soccer (MLS).

El viaje de Griezmann a Orlando

Según informó The Athletic, el delantero francés recibió autorización del Atlético de Madrid para viajar a Orlando durante sus dos días libres con el objetivo de cerrar su traspaso al Orlando City.

Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, jugará en el Orlando City Manu Fernandez - AP

La negociación, que se extendió durante semanas, atravesó distintas etapas: inicialmente, el club estadounidense buscaba incorporarlo antes del cierre de la ventana principal de transferencias, pero el propio futbolista decidió postergar la decisión para no interferir en los objetivos deportivos del equipo español.

The Athletic detalla que esta operación marca el desenlace de un proceso en el que el atacante priorizó competir por títulos con el conjunto madrileño antes de dar el salto definitivo. El club colchonero aún pelea en instancias decisivas tanto en la Copa del Rey como en la Champions League, lo que llevó a Griezmann a aplazar su salida pese al interés concreto desde Estados Unidos.

El video con el que Antonio Griezmann se despide de Atlético de Madrid para ir a Barcelona - Fuente:

El legado europeo que deja Griezmann antes del salto a Estados Unidos

El impacto que tuvo Griezmann en el Atlético de Madrid se nota en los números. Convertido en el máximo goleador histórico del club con más de 200 tantos, su trayectoria incluye títulos como la Europa League, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, aunque todavía tiene pendiente la conquista de la Copa del Rey con la institución. Además, fue subcampeón de la Champions League en la temporada 2015-2016.

En el plano internacional, el delantero dejó huella también con la selección francesa. Campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, acumuló 44 goles con su país antes de retirarse del ámbito internacional en 2024.

Su carrera también incluye un traspaso millonario al Barcelona por 120 millones de euros, lugar y momento que lo hizo compartir canchas con el astro argentino Lionel Messi.

Lionel Messi y Antoine Griezmann jugaron juntos en Barcelona; ahora serán rivales en el clásico de Florida LLUIS GENE / AFP

El sueño americano de Griezmann, cada vez más cerca

El deseo de jugar en Estados Unidos no es reciente. El propio Griezmann lo había manifestado públicamente años atrás: “Quisiera probar algún día en la MLS”, expresó en 2023, al dejar en claro que su interés iba más allá de lo deportivo.

Su afinidad con la cultura estadounidense fue una constante, desde sus frecuentes vacaciones en el país norteamericano hasta su presencia en eventos de otras ligas como la NBA o la NFL.

El atacante incluso desarrolló proyectos personales vinculados al deporte estadounidense, como su podcast sobre fútbol americano y su afición por las tarjetas coleccionables. Este vínculo cultural explica en parte por qué su desembarco en EE.UU. no responde únicamente a una etapa final de su carrera, sino a una búsqueda personal más amplia.

Antoine Griezmann y Rodrigo De Paul, antes compañeros en el Atlético Madrid, ahora compartirán estado: Florida FAYEZ NURELDINE - AFP

Florida, epicentro de estrellas del fútbol mundial

El posible arribo del delantero francés también potenciaría uno de los duelos más atractivos del fútbol estadounidense: el clásico de Florida entre Orlando City e Inter Miami.

Este enfrentamiento ganaría una dimensión internacional al cruzar a Griezmann con figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos en el equipo de Miami.

La liga, que ya cuenta con nombres destacados como Son Heung-min, Thomas Müller o James Rodríguez, sigue consolidándose como un destino competitivo y mediático para futbolistas de élite.