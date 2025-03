Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar a 30 años de homicidio de Selena

HOUSTON (AP) — Yolanda Saldívar, la mujer condenada por asesinar a la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla (cuyo nombre legal es Selena Quintanilla-Pérez), no obtuvo la libertad condicional luego de décadas tras las rejas por disparar fatalmente a la joven cantante en un motel de Texas en 1995, anunció el jueves la junta de libertad condicional del estado.

Saldívar cumple una sentencia de cadena perpetua en la unidad penitenciaria Patrick L. O’Daniel en Gatesville, Texas. Un panel de tres miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó para no liberarla. El panel dijo que su caso será elegible para ser revisado nuevamente para libertad condicional en 2030.

La cantante conocida por sus fanáticos simplemente como Selena fue una de las primeras mexico-estadounidenses en alcanzar la fama mundial y estaba a punto de incursionar en el mercado pop en inglés cuando fue asesinada.

Saldívar fundó el club de fans de Selena y había sido la gerente de las boutiques de ropa de la cantante, Selena Etc., hasta que fue despedida a principios de marzo de 1995 después de que se descubriera que faltaba dinero.

Selena, originaria de Corpus Christi, tenía 23 años cuando le dispararon por la espalda con un revólver calibre .38 en un motel Days Inn en Corpus Christi el 31 de marzo de 1995. Pudo correr hasta el vestíbulo del motel donde se desplomó, y fue declarada muerta en un hospital una hora después.

Empleados del motel testificaron que Selena nombró a “Yolanda” en la “habitación 158” como su atacante.

“No quise hacerlo. No quise matar a nadie”, dijo una Saldívar sollozante durante un enfrentamiento de nueve horas con la policía. Ella dijo a la policía que había comprado el revólver calibre .38 para suicidarse.

Más de 50.000 personas hicieron fila para ver el cuerpo de Selena el día antes de que fuera sepultada en el Seaside Memorial Park el tres de abril de 1995, solo 13 días antes de su cumpleaños número 24.

El juicio de Saldívar fue trasladado a Houston debido a la publicidad que rodeaba el caso. Saldívar testificó que había tenido la intención de suicidarse durante la confrontación con Selena, pero que el arma se disparó accidentalmente.

El 23 de octubre de 1995, un jurado en Houston condenó a Saldívar por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años.

Mientras estaba en prisión, Saldívar —una exenfermera— obtuvo su título de asistente legal y un grado asociado en justicia penal y ha presentado varias quejas de derechos civiles alegando maltrato por parte del sistema penitenciario del estado, según los registros judiciales. También ayudó a otros reclusos a presentar peticiones.

En documentos judiciales presentados en 2016, Saldívar dijo que estaba siendo mantenida en custodia protectora —lo que significa que estaba segregada de otros reclusos— porque los funcionarios de la prisión estaban preocupados por su seguridad debido a la naturaleza “de alto perfil” de su caso. Presentó varias apelaciones de su condena, pero todas fueron rechazadas.

Selena —“la Reina del Tejano”— alcanzó la fama y ganó un Grammy durante un auge de la música tejana a principios de la década de 1990. Sus éxitos incluyen “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como la flor”, “Amor prohibido”, “No me queda más” y “Tú solo tú”.

“Dreaming of You”, su álbum de crossover en inglés lanzado unos meses después de su muerte, encabezó la lista Billboard 200 y presentó los éxitos “I Could Fall in Love” y “Dreaming of You”. Jennifer Lopez interpretó a la cantante en “Selena”, una película biográfica de 1997.

Los Grammy otorgaron a Selena un premio póstumo a la trayectoria en 2021.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.