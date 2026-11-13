Trump volvió a respaldar a Jensen Huang tras su renuncia a Nvidia y dijo que “está atravesando un infierno”

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, dijo que habló con Jensen Huang el miércoles, un día antes de que el CEO de Nvidia renunciara a su cargo en medio de los escándalos relacionados con sus vínculos extramatrimoniales y las sospechas de espionaje chino.

“Hablé con él ayer. Está atravesando un infierno. Lo que más le duele es lo que está pasando con su esposa y su familia”, afirmó el mandatario en una entrevista con Stephen A. Smith en la Casa Blanca el jueves. “Eso fue lo que me contó”, agregó.

Huang durante el Foro de Inversiones Estados Unidos-Arabia Saudita, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El jueves, Nvidia anunció la salida de Huang, quien había transformado a la compañía en el principal proveedor mundial de chips avanzados para inteligencia artificial. La directora financiera, Colette Kress, quedó al frente de manera interina mientras el directorio busca un reemplazante.

Poco después de la renuncia, Trump había reaccionado en sus redes sociales. “Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, que hizo un trabajo fantástico, dimitió, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, afirmó en su red social Truth.

El respaldo del magnate

Esta no es la primera vez que Trump expresa su apoyo al empresario tecnológico, quien se ha convertido en uno de sus principales aliados del magnate en materia de inteligencia artificial.

El lunes, el presidente norteamericano dijo que el ejecutivo le aseguró que no estaba al tanto de que la persona con la que había mantenido una relación “era una espía”.

“Realmente le creo”, dijo entonces Trump.

Trump habla junto a Huang durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial, en la Casa Blanca, en Washington KENT NISHIMURA - AFP

Un día después, según reveló The New York Times, Trump volvió a comunicarse con Huang y lo instó a resistir las presiones para dejar la conducción de Nvidia, incluso mientras se intensificaban las sospechas de que Alice Huang, la mujer con la que había mantenido una relación sentimental, tenía vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

La crisis se había profundizado en los últimos días con la publicación de nuevas revelaciones sobre la vida privada del empresario. El domingo, Huang admitió en un memorándum dirigido a los empleados que había sido “infiel” y el directorio anunció que investigaría si había sido víctima de una operación de inteligencia extranjera.

El miércoles, otra investigación de The New York Times reveló que Huang había mantenido una segunda relación extramatrimonial con Kimberly Powell, una ejecutiva de Nvidia que dependía jerárquicamente de él. Después de su salida, un informe de Reuters dio cuenta de una tercera relación con otra empleada de la compañía, cuya identidad no fue revelada.

Huang llega a una cena de Estado ofrecida en honor a Trump y al presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Durante la entrevista en la Casa Blanca, Trump elogió la gestión de Huang y evitó cuestionar directamente su conducta. Cuando Smith le preguntó si el ejecutivo había hecho bien en renunciar, el presidente condicionó su respuesta a la investigación sobre el presunto espionaje chino.

“Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás la situación sería diferente”, contestó.

El mandatario también reiteró que consideraba que Tim Cook, exCEO de Apple, debería suceder a Huang. El jueves, además, había calificado al empresario saliente como una “leyenda” en una publicación en sus redes sociales.

Las advertencias a Trump

Según dos personas al tanto de la conversación que hablaron con The New York Times, Trump había recibido al menos dos advertencias sobre la relación de Huang con la ciudadana china conocida como Alice Huang, a quien los organismos de inteligencia estadounidenses consideraban reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. La primera advertencia llegó a fines del año pasado y la segunda, durante la primavera boreal.

Sin embargo, el presidente no tomó medidas en ninguna de las dos ocasiones y, en mayo, incluso llevó al empresario en su viaje a China. Asesores del presidente que hablaron con el diario neoyorquino sostuvieron que Trump había restado importancia a las implicancias para la seguridad nacional del caso y lo había interpretado principalmente como un episodio de infidelidad conyugal.

Trump entrega la Medalla Nacional de Ciencia a Huang, durante una ceremonia en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

La cercanía entre ambos también respondía, según el periódico, al peso estratégico de Nvidia para la economía estadounidense. Trump consideraba que la compañía era demasiado importante como para permitir que atravesara una crisis de consecuencias imprevisibles. El mandatario veía el destino de la firma estrechamente ligado al de los mercados bursátiles y a las aspiraciones de Washington de imponerse a China en la carrera por la inteligencia artificial.

Sus colaboradores señalaron que Trump había apostado fuertemente por Huang. Cuando trascendió que el directorio de Nvidia evaluaba desplazarlo, el presidente incluso consultó a sus allegados sobre las posibles consecuencias para los mercados y manifestó preocupación por una eventual caída de las acciones.

Con información de The New York Times