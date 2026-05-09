Sherrill celebró las tres medidas con las que Nueva Jersey mejoró el servicio de NJ Transit en 2026: “Entrego resultados”

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, celebró los recientes avances de su gestión en la optimización el servicio de New Jersey Transit implementadas durante el primer trimestre de 2026. Las tres medidas buscan impactar directamente en la eficiencia de los traslados y la calidad del transporte público estatal.

Portal North Bridge: la obra ferroviaria clave que busca mejorar los viajes entre Nueva Jersey y Nueva York

La primera de las medidas anunciadas por Sherrill fue la apertura del puente Portal North, que, según la líder estatal, soluciona uno de los mayores problemas de infraestructura en la red ferroviaria. La obra permite mantener un flujo constante de trenes y reduce las interrupciones en el servicio hacia Nueva York.

El anuncio de la gobernador Mikie Sherill en Nueva Jersey

En ese sentido, la mandataria destacó la importancia de concretar estas obras tras años de espera por parte de los usuarios. “Durante demasiado tiempo, a la gente de Nueva Jersey se le prometieron mejoras que nunca llegaban”, escribió en su cuenta de X.

NJ Transit suma nuevos trenes y autobuses para ampliar la capacidad del transporte público

El estado también incorporó vagones de tren modernos y autobuses de última generación para actualizar la flota actual. El equipo adicional aumenta la capacidad de pasajeros y mejora la puntualidad en las rutas más transitadas.

Sherrill vinculó los logros con un compromiso directo hacia los trabajadores y las familias que utilizan el sistema. “Estamos entregando los resultados que los residentes de nuestro estado merecen”, aseguró la gobernadora.

Los tres avances que anunció la gobernadora Sherrill en Nueva Jersey Imagen ilustrativa generada con IA

Las nuevas mejoras de NJ Transit en el sistema ferroviario de cercanías de Nueva Jersey

Por último, la gobernadora Sherrill también anunció en Nueva Jersey “mejoras largamente esperadas” en el “commuter”, en referencia al sistema de transporte público del estado. El avance forma parte de un plan de movilidad mucho más amplio.

“Aún queda mucho trabajo por hacer, y estamos comprometidos con la construcción de un sistema de transporte que responda por (las necesidades de) Nueva Jersey”, concluyó la funcionaria. Según dijo, las tres medidas implementadas buscan revertir décadas de desinversión en la infraestructura de transporte local.

NJ Transit bajará las tarifas de tren durante el Mundial 2026 tras las críticas por los precios

Para los eventos correspondientes al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, NJ Transit reducirá los precios del tren ida y vuelta de US$150 a US$105. Según The New York Times, la medida ocurrió luego de que los usuarios se hayan quejado por el aumento de los valores originales de cara a la cita mundialista.

La diferencia generó críticas porque, normalmente, el precio del servicio ronda los US$12,90, e incluso hubo una disputa entre la gobernadora y la FIFA tras las críticas por el aumento. En ese marco, Sherrill ordenó la reducción del valor estipulado de US$150.

Tras las críticas por los precios por el Mundial 2026, esta fue la decisión de NJ Transit sobre las tarifas (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) Seth Wenig - AP

“En consonancia con ese compromiso, la gobernadora me ordenó reducir el precio de las entradas. Ahora podemos afirmar que podemos reducir el precio en al menos un 30%, o sea, US$45”, explicó Kris Kolluri, director ejecutivo de NJ Transit.

En esa línea, el funcionario local detalló que la reducción de precios fue posible gracias a una combinación de patrocinadores y otras fuentes de financiamiento. Aunque todavía no se conoció cuál es el orígen de esos fondos, sí está confirmado que la FIFA no intervino en el proceso.