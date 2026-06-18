Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 69 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 17 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 a 17 mph, Sur

: 6 a 17 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.