Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 69 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 45%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 17 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 17 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 45%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
- 2
Portugal vs. RD Congo: un empate 1 a 1 que se convierte en otra sorpresa del Mundial
- 3
Mundial 2026: Harry Kane hace olvidar ausencias y guía a Inglaterra en el triunfo frente a Croacia
- 4
Gabriel Rolón, psicólogo: “Es válido reconocer momentos felices del pasado, pero lo que fue ya está perdido”