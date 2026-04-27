Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 47 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Este

: 5 a 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.