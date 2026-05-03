Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 a 14 mph, Suroeste

: 6 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.