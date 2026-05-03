Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 46 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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