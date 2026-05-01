Control de permisos en Nueva Jersey: la medida de Mikie Sherrill en sus 100 días como gobernadora

Tras 100 días de haber asumido el cargo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció la puesta en marcha de un sistema digital que promete transformar el proceso de permisos en el estado. La medida apunta a resolver una problemática que afecta tanto a empresas como a residentes, aunque su verdadero alcance recién comenzará a vislumbrarse con la implementación de un plan piloto que ya está en marcha.

Un sistema digital para agilizar trámites en Nueva Jersey

Según el comunicado de la oficina de prensa de la gobernadora, el anuncio central es la apertura de postulaciones para la fase piloto del denominado “Permitting Dashboard”, una herramienta pública en el estado.

Esta nueva herramienta pública permitirá a los usuarios monitorear el estado de sus solicitudes de forma integrada y en tiempo real Oficina de la gobernadora Sherrill

Este tablero digital permitirá seguir en tiempo real las solicitudes de permisos, al integrar en un solo lugar procesos que hasta ahora se encontraban dispersos entre distintas agencias estatales.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de reforma administrativa, orientada a reducir los tiempos de aprobación, mejorar la transparencia y disminuir los costos asociados a la burocracia.

El nuevo sistema está pensado para beneficiar tanto a desarrolladores de proyectos como a ciudadanos, quienes podrán acceder a información sobre el progreso de sus trámites.

El programa piloto seleccionará hasta diez proyectos, elegidos al azar entre las solicitudes presentadas por sectores como energía, desarrollos comerciales y viviendas multifamiliares. Estos deberán haber iniciado trámites ante organismos como el Departamento de Protección Ambiental, el Departamento de Transporte o el Departamento de Asuntos Comunitarios.

Cómo funcionará el programa piloto que lanzó Sherrill en Nueva Jersey

El proceso de prueba tiene como objetivo sentar las bases de un sistema escalable que, en el futuro, pueda extenderse a todo el estado. Durante esta etapa, según las autoridades, los participantes podrán monitorear en una sola plataforma el avance de sus permisos interinstitucionales.

Sherrill conmemora sus primeros 100 días de gestión

Entre sus principales características se destacan:

Visualización del estado de cada solicitud en tiempo real.

Fechas estimadas de resolución.

Próximos pasos dentro del proceso administrativo.

Seguimiento integral de permisos en múltiples agencias.

El período de inscripción para participar en el piloto estará abierto hasta el 21 de mayo y los interesados pueden acceder a más información a través del portal oficial Permits.NJ.Gov.

La promesa de campaña de Sherrill que comienza a concretarse

En el comunicado oficial, la gobernadora subrayó que esta medida responde a un compromiso asumido desde el inicio de su mandato. “En el primer día prometí reducir los tiempos de permisos y establecer una verdadera rendición de cuentas para facilitar la construcción en Nueva Jersey. Hoy, en nuestro día 100, damos un paso clave en esa dirección”, afirmó.

Sherrill destacó el impacto potencial de la iniciativa en áreas como la vivienda, la infraestructura y la actividad económica. Según explicó, la simplificación de los procesos permitirá no solo acelerar proyectos, sino también fomentar la creación de empleo y mejorar la asequibilidad para las familias.

El programa inicial seleccionará diez proyectos de sectores clave, como energía limpia, infraestructura comercial y viviendas multifamiliares

El comunicado también detalla que esta herramienta fue desarrollada con el apoyo de la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey, en colaboración con distintas agencias estatales.