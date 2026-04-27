En Nueva Jersey: cómo tramitar la licencia de conducir para indocumentados en 2026

Nueva Jersey es uno de los 19 estados en Estados Unidos que permiten a inmigrantes indocumentados calificados obtener una licencia de conducir estándar. Para el trámite, es necesario cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación certificada.

Pasos para que un indocumentado tramite una licencia de conducir en Nueva Jersey

Datos de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes indican que el estado tiene el tercer mayor porcentaje de extranjeros en EE.UU., que generalmente enfrentan obstáculos para abrir cuentas bancarias o inscribir a sus hijos en las escuelas por la falta de una identificación.

El DMV permite realizar dos trámites en simultáneo en Chicago

Las licencias básicas de Nueva Jersey se emiten sin necesidad de contar con un número de Seguro Social y permiten no solo conducir un vehículo en el estado, sino también identificarse. Aunque es importante aclarar que no son una prueba del estatus migratorio legal.

Para obtener el documento, es necesario seguir los siguientes pasos, explica la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey:

Solicitar una cita a través del sitio oficial NJMVC.gov.

El día de la cita, se deberá presentar una prueba de identidad. Entre las opciones aceptadas están:

Registro consular de nacimiento en el extranjero

en el extranjero Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

emitido por un gobierno extranjero Partida de nacimiento original de cualquier país

original de cualquier país Licencia de conducir emitida por otro país siempre y cuando presente fotografía

emitida por otro país siempre y cuando presente fotografía Tarjeta de identificación emitida por un consulado o gobierno extranjero

Cualquier documento que esté en un idioma diferente al inglés requiere de una traducción certificada.

Dado que no se presentará un número de Seguro Social, se pedirá también firmar una declaración jurada de que no se puede cumplir con ese requisito.

También se le solicitará una prueba de residencia en Nueva Jersey. Se aceptan las siguientes opciones:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado

Contrato de arrendamiento vigente

Estado de cuenta de cheques o ahorro

Factura de servicios públicos

Boleta de calificaciones o expediente académico de la escuela secundaria o universidad

Tras cumplir con lo anterior, se deben aprobar los exámenes teóricos y de visión.

Para obtener una licencia de conducir estándar de Nueva Jersey se deberán aprobar varias etapas Freepik

La ley que permite emitir licencias de conducir a indocumentados en Nueva Jersey

En junio de 2020 entró en vigor la ley A4743 en Nueva Jersey para poder tramitar una licencia de conducir o identificación estándar sin necesidad de demostrar estatus migratorio legal.

La legislación, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, (NCSL, por sus siglas en inglés), también prohíbe a la Comisión de Vehículos Motorizados divulgar información a cualquier agencia policial federal, estatal o local con fines migratorios sin el consentimiento del titular, una orden judicial o una citación.

Asimismo, la Comisión no puede conservar copias de los documentos que fueron presentados para acreditar la elegibilidad para obtener una licencia.

Nueva Jersey es uno de los estados de EE.UU. que ofrece una licencia de conducir para inmigrantes Facebook New Jersey State Police/NJMVC

19 estados en EE.UU. que permiten a indocumentados tramitar una licencia de conducir

Aunque los requisitos y alcances pueden variar por estado, por lo que es necesario realizar una consulta caso por caso, estos son los 19 estados que según la NCSL permiten tramitar una licencia de conducir sin necesidad de comprobar estatus: