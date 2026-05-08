LA NACION

Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de chubascos.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 72%
  • Pronóstico: probabilidad alta de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos. Probabilidad de precipitación: 71%.
LA NACION
Más leídas
  1. Después de 60 años, el negocio de las figuritas del Mundial cambia de manos
    1

    FIFA cerró un acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos

  2. Lilia Lemoine subió una foto íntima junto a una expareja para desmentir haber estado en Only Fans
    2

    Lilia Lemoine subió una foto íntima junto a una expareja para desmentir haber estado en Only Fans

  3. Un violento tornado hizo volar ovejas y en un campo mató 20
    3

    “Impresionante”: un violento tornado hizo volar ovejas y en un campo mató 20

  4. Resultado de River vs. Carabobo: quién ganó el el partido de la Copa Sudamericana
    4

    Resultado de River vs. Carabobo: quién ganó el el partido de la Copa Sudamericana