Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de junio

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 10 de junio la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Suroeste

: 5 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.