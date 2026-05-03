Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 16 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 5 a 16 mph, Suroeste

: 5 a 16 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.