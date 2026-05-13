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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 40%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 84%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
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