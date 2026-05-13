Buenas noticias en Nueva Jersey: Mikie Sherrill anuncia mejoras en el transporte público

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, anunció el “Plan de Acción Rápida de NJ Transit”, una iniciativa que prevé mejoras en el transporte público del estado. Este plan se financia sin fondos estatales adicionales para el ciclo de 2027, según consignó el sitio web oficial de la gobernación.

Qué se sabe de las nuevas mejoras en el transporte público de Nueva Jersey

La noticia fue confirmada por la gobernadora del Estado Jardín en una conferencia de prensa en Newark. Allí anunció que el plan se fundamenta en cuatro pilares principales: experiencia digital, limpieza, accesibilidad y seguridad pública.

“Los residentes de Nueva Jersey merecen un sistema de transporte público limpio, seguro, confiable y fácil de usar”, dijo Sherrill. “El Plan de Acción Rápida de NJ TRANSIT es un compromiso inmediato para mejorar la experiencia del usuario. Nadie quiere regresar a casa en un autobús sucio. Nadie quiere sentirse inseguro en el tren”.

La iniciativa fue elaborada en 45 días por la comisionada de Transporte y presidenta del directorio de NJ Transit, Priya Jain, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva N° 16 firmada por Sherrill el 24 de marzo. Se basó en las opiniones del público, recogidas a través de tres sesiones de consulta dirigidas por el defensor del cliente de NJ Transit, Franck Beaumin.

Punto por punto: los ejes de la iniciativa presentada por Mikie Sherrill

El “Plan de Acción Rápida de NJ Transit” cuenta con la experiencia digital, limpieza, accesibilidad y seguridad pública como ejes principales:

Experiencia Digital

Se prevé el lanzamiento de una aplicación móvil para facilitar la planificación de viajes, más la creación de una plataforma llamada NJT LiveView, que utilizará rastreo por GPS en tiempo real para monitorear la ubicación de toda la red ferroviaria.

Se prevé la creación de una plataforma llamada NJT LiveView™ para rastrear la ubicación de los trenes

Otras medidas incluyen:

Ampliación del acceso Wi-Fi en toda la flota de autobuses.

en toda la flota de autobuses. Desarrollar un sistema unificado de comunicación con el cliente para brindar información de servicio en todos los sistemas y canales de NJ Transit.

en todos los sistemas y canales de NJ Transit. Mejoras en MyBus mediante la actualización tecnológica.

Limpieza

NJ Transit busca elevar los estándares de mantenimiento de sus instalaciones y vehículos mediante un modelo de servicio rotativo diseñado para atender la limpieza y el mantenimiento de estaciones periféricas.

NJ Transit busca mejorar los estándares de mantenimiento de sus instalaciones y vehículos

Además, se prevén programas específicos de limpieza intensiva para toda la flota de autobuses y vagones de tren.

Accesibilidad

La administración Sherrill contempla mejoras en el mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas, áreas de abordaje y los sistemas de señalización en las estaciones.

Seguridad pública

El plan fortalece la vigilancia y la respuesta ante incidentes a través de:

Centro de Crimen en Tiempo Real: establecer de un centro operativo para monitorear la red de transporte de manera constante.

establecer de un centro operativo para monitorear la red de transporte de manera constante. Sistemas de Vigilancia: expandir y actualizar las cámaras de seguridad en estaciones e instalaciones.

Otras medidas anunciadas por Mikie Sherrill

La gobernadora también confirmó otras medidas que favorecen el transporte público. En principio, destacó el avance del puente Portal North, que, según la líder estatal, soluciona uno de los mayores problemas de infraestructura en la red ferroviaria.

“Durante demasiado tiempo, a los usuarios de NJ Transit se les ha prometido un cambio. Por fin estamos cumpliendo con lo que merecen”, remarcó la gobernadora desde su cuenta de X.