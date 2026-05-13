Enemigo de Trump: quién es Ras Baraka, el alcalde “anti-ICE” que canta victoria por cuarta vez en Newark

Ras Baraka obtuvo luz verde para su cuarto mandato como alcalde de Newark este 12 de mayo. Con 28% de los votos escrutados, AP lo declaró ganador en una elección en la que se enfrentó a otros siete candidatos. Baraka ganó por primera vez la alcaldía de Newark en 2014. En mayo del año pasado fue detenido por protestar en contra de la apertura de un centro de detención de migrantes en Nueva Jersey.

Quién es Ras Baraka, el actual alcalde de Newark que busca su cuarto mandato

Baraka nació el 9 de abril de 1969 en Newark. Es hijo del poeta Amiri y obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad de Howard más una maestría en Supervisión Educativa por la Universidad de Saint Peter, según consignó su biografía oficial.

Ras Baraka trabajó 22 años en el sistema educativo de Newark como profesor de inglés e historia, administrador y director Seth Wenig - AP

Antes de dedicarse a la política, Baraka trabajó 22 años en el sistema educativo de Newark como profesor de inglés e historia, administrador y director.

De igual modo, es un autor publicado y participó como el “educador” en los interludios del icónico álbum de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill.

Presente en la vida política de Nueva Jersey, el 9 de mayo de 2025, el alcalde, que en ese entonces se postulaba a gobernador del estado, fue detenido por protestar en contra del nuevo centro de detención del ICE a las afueras de Delaney Hall.

Aquel arresto le hizo ganar popularidad al fijar una posición frontal contra la agenda antimigrante del presidente Trump, según consignó El País.

El alcalde de Newrak, Ras Baraka, cuestionó la apertura de Delaney Hall, una instalación con capacidad para 1000 camas ubicada a lo largo de una franja industrial de Newark Bay, que comenzó a funcionar el 1° de mayo de 2025

No obstante, horas después de su detención, el alcalde fue liberado y, aunque expresó que no podía hablar sobre su caso, sostuvo: “La realidad es esta: no hice nada malo”.

Días después, a la salida de un tribunal federal en Newark, expresó: “No podemos arrestar a las personas simplemente porque no están de acuerdo con nosotros. No podemos apuntar a las personas porque sus opiniones políticas son diferentes de las nuestras. No podemos someter a la gente, tomar sus fotos, fichas policiales y huellas dactilares porque creemos que, de alguna manera, se oponen a nuestras posiciones”.

La trayectoria política de Ras Baraka

De acuerdo con The History Makers, su carrera política inició a los 24 años, luego que se postulara como alcalde de Newark en 1994. En esos comicios, fue derrotado por Sharpe James.

Ras Baraka se postuló a los 24 años en las elecciones de 1994 por la alcaldía de Newark Steve Hockstein - Pool NJ Advance Media

En 2005, trabajó como Concejal At-Large (cargo de concejal general) y luego como Concejal del South Ward entre 2010 y 2014. Para este último año, fue elegido como alcalde de la ciudad de Nueva Jersey con el 54% de los votos.

“Nunca se ha tratado de mí. Siempre se ha tratado de nosotros”, dijo Baraka al proclamarse vencedor ante una multitud de miles de personas que llenaban por completo el Hotel Robert Treat en Newark, según consignó CBS News.

En febrero de 2026, Baraka anunció a Newark como una ciudad santuario Seth Wenig - AP

En 2018 y 2022 fue reelegido para el cargo. Su gestión se destaca por declarar a Newark como ciudad santuario a través de una orden ejecutiva, además de otras políticas como:

Economía y tecnología: impulsó el programa Hire. Buy. Live. Newark para fortalecer la economía local y atrajo la atención de empresas como Amazon.

impulsó el programa Hire. Buy. Live. Newark para fortalecer la economía local y atrajo la atención de empresas como Amazon. Educación: en 2023 presentó una campaña de alfabetización juvenil de diez puntos para mejorar la comprensión lectora y el acceso a libros en las familias.

en 2023 presentó una campaña de alfabetización juvenil de diez puntos para mejorar la comprensión lectora y el acceso a libros en las familias. Vivienda: en 2022, la administración Baraka puso en marcha una iniciativa en materia de vivienda y se propuso erradicar la falta de vivienda crónica en Newark en un plazo de tres años. En su primer año, se redujo un 57,6%.

La última elección de Ras Baraka en Nueva Jersey

En 2025, Baraka se postuló para la gobernación de Nueva Jersey bajo la premisa de “reimaginar un Estado Jardín” unificado. No obstante, en las primarias demócratas perdió contra la actual gobernadora Mikie Sherrill, que consiguió el 34% de los votos.

La actual gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ganó las primarias del Partido Demócrata con el 34% de los votos Mikie Sherrill en X

“Estoy lista para sacudir el statu quo. Y Jack [candidato republicano] no es el cambio. Es una repetición. Es un fantasma de elecciones pasadas”, dijo Sherrill a la multitud que la aclamaba tras su triunfo en las primarias, según consignó Mont Clair Local.

Este año, el actual alcalde asegura su cuarto mandato de cuatro años como líder de la ciudad más poblada de Nueva Jersey.