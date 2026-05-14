Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Oeste

: 6 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 75%

: 75% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.