Malas noticias en Nueva Jersey: el nuevo aumento que golpea el bolsillo para viajar a Nueva York en ferry NY Waterway

El bolsillo de los trabajadores de Nueva Jersey sufrió un nuevo revés esta semana. A partir de este lunes 11 de mayo de 2026, la empresa NY Waterway implementó un aumento en las tarifas de sus servicios de ferry que conectan el estado con Nueva York. El incremento, que promedia un 5,5%, responde a un recargo temporal por el costo del combustible.

Por qué NY Waterway aumentó las tarifas de ferry entre Nueva Jersey y Manhattan

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la compañía a NBC New York, el ajuste es una medida de contingencia ante el escenario internacional. “Al igual que la mayoría de los proveedores de transporte, estamos lidiando con costos de combustible dramáticamente incrementados, resultantes de eventos mundiales fuera de nuestro control”, señaló un portavoz de la empresa.

Lo que salía 9,50 dólares (en rutas como Hoboken/Jersey City), ahora costará US$10, mientras que el viaje desde Edgewater, que costaba US$12,50, ahora alcanzará los US$13,20.

En una carta dirigida a los usuarios, el presidente de NY Waterway reveló que el precio que pagan por el combustible se disparó un 80% desde enero de 2026. De acuerdo con sus dichos, difundidos en NBC New York, el conflicto en Irán y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo son los factores que empujan estas tarifas al alza.

Cómo afecta el aumento de NY Waterway a los pasajeros que viajan a Manhattan

Si bien la empresa asegura que hizo esfuerzos para minimizar el impacto, los pasajeros frecuentes expresaron su preocupación. Según NBC New York, expertos señalaron que el aumento afecta principalmente a:

Jóvenes profesionales : aquellos que inician sus carreras y dependen del ferry para llegar a sus oficinas en Manhattan .

: aquellos que inician sus carreras y dependen del ferry para llegar a sus oficinas en . Familias : el presupuesto destinado al transporte se ve comprometido en un contexto de inflación generalizada.

: el presupuesto destinado al transporte se ve comprometido en un contexto de inflación generalizada. Usuarios semanales: quienes combinan el trabajo remoto con días presenciales y ahora verán un costo mayor en cada cruce del Hudson.

El ajuste del NY Waterway es una medida de contingencia ante el escenario internacional NY Waterway

Qué otros servicios de transporte y logística aumentaron los precios en EE.UU.

El ferry no es el único afectado por la escalada de tarifas de la energía. La crisis derivada del conflicto en Medio Oriente también impactó en diversos sectores de la logística y el transporte de EE.UU.:

Servicio Postal ( USPS , por sus siglas en inglés): implementó un aumento temporal del 8% en ciertos paquetes para compensar los gastos de traslado.

( , por sus siglas en inglés): implementó un en ciertos paquetes para compensar los gastos de traslado. Combustible: los conductores en las gasolineras de todo el país norteamericano enfrentan precios elevados en los surtidores.

Desde NY Waterway recalcaron que este recargo de combustible es temporal. Sin embargo, su duración dependerá de la estabilización del mercado energético global y de una posible resolución del conflicto en el extranjero.

Por el momento, quienes viajan desde ciudades como Weehawken, Hoboken o Jersey City hacia la Gran Manzana deberán ajustar sus cuentas tras el cambio que comenzó a regir el lunes 11 de mayo.

El promedio nacional estadounidense ya supera los US$4 por galón Freepick

Ante este incremento, muchos usuarios evalúan otras formas de cruzar a la Gran Manzana. Sin embargo, el panorama no es alentador para el bolsillo, ya que el servicio de trenes PATH también aplicó un ajuste en sus tarifas a principios de mayo de 2026.

Como opciones secundarias, los pasajeros pueden considerar: