Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 49 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego chaparrones aislados.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego chaparrones aislados.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 1 a 8 mph, Este

: 1 a 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: mayormente soleado, luego chaparrones aislados

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones aislados. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 87%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.