Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el martes 7 de julio la temperatura rondará entre 68 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Noreste

: 9 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 13 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.