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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 43 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 76%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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