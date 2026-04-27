Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 43 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noreste

: 5 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 76%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.