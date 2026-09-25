Crisis en Nueva Jersey: renunció el vicegobernador y Mikie Sherrill ya nombró a su reemplazo

El vicegobernador de Nueva Jersey, Dale Caldwell, renunció a su cargo este viernes luego de que una investigación concluyera que había intentado utilizar su posición para conseguir un ascenso para su novia. La dimisión llega 24 horas después de que la gobernadora Mikie Sherrill exigiera su retiro al pastor metodista. En una conferencia, nombró a Shirley Emehelu nueva vicegobernadora y secretaria de Estado.

La investigación que ordenó Sherrill contra Dale Caldwell en Nueva Jersey

“Estoy pidiendo que renuncie y tiene hasta mañana para hacerlo”, afirmó Sherrill en un comunicado oficial publicado el jueves 24 de septiembre. Además, sostuvo que el informe determinó que Caldwell incurrió en “violaciones graves y reiteradas de la política estatal” y que no cumplió con las responsabilidades de su cargo.

Caldwell, de 66 años, llevaba ocho meses en el cargo. Tanto él como su abogado, Thomas Calcagni, se opusieron al resultado del informe encargado Sherrill donde se concluyó que la conducta del exvicegobernador constituía acoso sexual y violaba las normas laborales.

“No renuncio por el informe”, declaró Caldwell en una entrevista, según consignó The New York Times. “Es falso. Renuncio porque no quiero ser una distracción para la administración. Apoyo a la administración de Sherrill. Quiero que tenga el mayor éxito posible”, añadió.

La pesquisa fue encargada por la jefa de Ética de la oficina de la gobernadora al estudio jurídico Lowenstein Sandler LLP. El proceso comenzó después de una carta anónima fechada el 6 de mayo y recibida ocho días más tarde.

El informe examinó posibles incumplimientos de la política estatal contra la discriminación en el lugar de trabajo, el Código de Conducta de la Gobernación y el Código Uniforme de Ética.

Durante el proceso se entrevistó a testigos, incluido el propio Caldwell, y se revisaron documentos y otros materiales. Antes de declarar, al funcionario se le ofreció postergar la entrevista para que pudiera contratar un abogado, pero decidió continuar sin representación legal.

Qué determinó la investigación sobre el vicegobernador de Nueva Jersey

Uno de los episodios involucró a una empleada de la administración. Según el informe que solicitó el gobierno de Sherrill, Caldwell realizó un acercamiento hacia una amiga de la trabajadora y, después de que su interés no fuera correspondido, hizo frente a la empleada un comentario de carácter sexual referido a mujeres jóvenes.

Caldwell negó haber pronunciado esa frase. Sin embargo, los investigadores consideraron que su versión no era creíble y concluyeron que había infringido la política estatal contra la discriminación en el lugar de trabajo por acoso sexual.

Mikie Sherrill pidió la renuncia del vicegobernador de Nueva Jersey, Dale Caldwell, y le dio plazo hasta este viernes EDUARDO MUNOZ ALVAREZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El informe sustanció además dos infracciones a las normas éticas. Una estuvo vinculada con invitados personales que Caldwell llevó a eventos con entrada paga sin obtener previamente una autorización ética ni abonar o reembolsar el valor correspondiente.

De acuerdo con la pesquisa, la conducta continuó después de que recibiera instrucciones sobre las reglas aplicables. La otra involucró a una empleada estatal con quien mantenía una relación sentimental.

Los investigadores concluyeron que intervino en más de una oportunidad para promover su ascenso.

El 26 de mayo, cuatro días después de ser notificado sobre la investigación, Caldwell utilizó su correo electrónico estatal para contactar a un funcionario de otro departamento del Poder Ejecutivo y sugerir el ascenso de la empleada. Durante su declaración reconoció que no había informado sobre la relación sentimental al realizar esas gestiones.

El Código Uniforme de Ética de Nueva Jersey establece restricciones para que los funcionarios intervengan desde su posición oficial en asuntos en los que exista un conflicto personal. El informe concluyó que las gestiones de Caldwell infringieron esas normas.