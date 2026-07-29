Actualización sobre el error en la lista de votantes de Nueva Jersey: Sherrill anunció el retiro de más de 4500 electores

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó un nuevo avance en la investigación sobre la falla informática que incorporó incorrectamente a unas 6600 personas al padrón electoral. La División de Elecciones comenzó el proceso para retirar más de 4500 inscripciones generadas únicamente por ese error, mientras los casos restantes serán enviados a las autoridades de cada condado para una revisión adicional.

Cómo avanza la depuración del padrón en Nueva Jersey

Según informó la oficina de la gobernadora en una actualización oficial el 28 de julio, el problema se originó en el sistema de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés) durante la administración anterior. El gobierno estatal reiteró que continuará con el proceso de corrección para preservar la integridad del padrón y proteger el derecho al voto de los ciudadanos habilitados.

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La MVC envió cartas a todas las personas alcanzadas por la falla y habilitó una página web con preguntas frecuentes, información sobre el procedimiento y recursos de asistencia para los afectados.

Sherrill precisó que las inscripciones restantes serán remitidas a las autoridades electorales de cada condado para una revisión adicional. “Así como tenemos la obligación de retirar de las listas a cualquier persona que no cumpla los requisitos para votar, también tenemos la responsabilidad de proteger el derecho al voto de quienes sí los cumplen. Eso es exactamente lo que vamos a hacer”, afirmó.

También remarcó que el objetivo es corregir la falla administrativa sin afectar a personas que actualmente reúnen las condiciones legales para votar.

Un error informático en Nueva Jersey provocó la inscripción accidental de aproximadamente 6600 personas no ciudadanas en el padrón electoral, de las cuales cerca de 400 emitieron votos (AP Foto/John Locher, Archivo) John Locher - AP

Por qué algunos registros seguirán bajo revisión en Nueva Jersey

Según la gobernación, no todas las inscripciones serán eliminadas automáticamente. La revisión inicial detectó que algunas de las personas incorporadas por error podrían haber obtenido posteriormente la ciudadanía estadounidense o cumplir hoy con los requisitos legales para votar.

Por ese motivo, esos casos serán enviados a las autoridades electorales de cada condado para una evaluación individual antes de que se adopte una resolución definitiva.

Cómo se originó el error en el padrón electoral

El 21 de julio, la mandataria reveló que una falla del sistema de la MVC registró por error a unas 6600 personas que habían indicado que no eran ciudadanas estadounidenses al tramitar licencias o identificaciones entre junio de 2023 y junio de 2024.

Según el análisis preliminar, menos de 400 personas que fueron registradas por primera vez como consecuencia del error llegaron a votar posteriormente.

Las autoridades señalaron que esas personas figuraban registradas como demócratas, republicanas o sin afiliación partidaria y estaban distribuidas en distintos puntos del estado. Además, aseguraron que no encontraron indicios de que el episodio hubiera beneficiado a una fuerza política en particular.

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Durante la actualización, Sherrill cuestionó el uso político que algunos dirigentes republicanos hicieron del caso desde que fue dado a conocer.

La gobernadora sostuvo que Donald Trump y otros referentes del movimiento MAGA utilizaron el episodio para impulsar iniciativas que, según afirmó, buscan restringir el acceso al voto. También rechazó que se responsabilice a las personas afectadas por una falla administrativa sobre la que, remarcó, no tuvieron ninguna participación.

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“Las personas de Nueva Jersey deben tener la certeza de que todo ciudadano elegible puede votar, que todo voto legítimo será contado y que su gobierno actuará con rapidez y transparencia cuando surjan problemas”, expresó.

Por último, la demócrata aseguró que su administración informará los avances de la investigación hasta completar la revisión de todas las inscripciones afectadas. Además, reiteró que el objetivo es corregir el error sin excluir del padrón a ciudadanos que tengan derecho a votar.