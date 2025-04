En Nueva Jersey: así es la cárcel abandonada que podría convertirse en una instalación de ICE

Desde que Donald Trump volvió a ser el presidente de Estados Unidos, las cifras de arrestos de inmigrantes se dispararon. Sin embargo, ante el número limitado de proveedores privados con camas disponibles, se difundieron rumores sobre la apertura de nuevos centros de detención. Frente a esto, la Junta de Comisionados del Condado de Union votó sobre la posibilidad de que una cárcel abandonada de Nueva Jersey se convierta en una enorme instalación de ICE.

De acuerdo con Associated Press, se estimaba que 11.7 millones de personas vivían de forma ilegal en Estados Unidos cuando Donald Trump asumió el cargo. No obstante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía presupuesto para detener solo alrededor de 41 mil.

A esto se le suma que, si bien las entidades públicas de Nueva Jersey no pueden ser contratadas por el gobierno federal con fines de detención de inmigrantes, las entidades privadas tienen la posibilidad de hacer sus propios acuerdos. Por esta razón, la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes (NJAIJ) y otros grupos defensores de derechos alertaron sobre que una cárcel cerrada en Elizabeth podría ser adquirida por una empresa como parte de un pacto con ICE.

Desde que Donald Trump volvió a ser el presidente de Estados Unidos, las cifras de arrestos de inmigrantes se dispararon (Alex Brandon/AP) Alex Brandon/AP

Cómo es la cárcel abandonada que podría ser un centro de ICE

Tal como indica NJ.com, la mayor parte de la población carcelaria del condado de Union se trasladó a una prisión del condado de Essex en 2021 con el objetivo de ahorrar cerca de US$103 millones en cinco años. De esta forma, la cárcel de la ciudad de Elizabeth quedó vacía.

Este edificio, ubicado en 15 Elizabethtown Plaza, es propiedad del condado de Union, tiene 10 pisos y una capacidad para más de mil camas, según el sitio web oficial de NJAIJ. No obstante, en caso de que sea utilizado para la detención de inmigrantes, necesitaría una renovación costosa.

La cárcel ubicada en 15 Elizabethtown Plaza, es propiedad del condado de Union, tiene 10 pisos y una capacidad para más de mil camas (Google Street View) Google Street View

A día de hoy, el único centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey también se encuentra en Elizabeth, al sur del Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Esta instalación tiene 300 camas y es operada de forma privada por CoreCivic de Nashville, Tennessee, bajo un contrato con ICE.

La votación sobre la venta de la cárcel abandonada de Nueva Jersey

El jueves 27 de marzo, la Junta de Comisionados del Condado de Union votó sobre la venta de la cárcel de 15 Elizabethtown Plaza frente al temor de que se convierta en un nuevo centro de detención de migrantes. Como resultado, las autoridades no se comprometieron a venderla a una empresa penitenciaria privada.

Según New Jersey Monitor, dos resoluciones fueron aprobadas por un resultado de 6-3. La primera permite al condado subdividir la propiedad pública que incluye la cárcel, mientras que la segunda le da la posibilidad de considerar propuestas para vender la cárcel no utilizada.

“Me siento junto a nuestra comunidad inmigrante y trabajo junto a cada uno de ustedes”, afirmó el comisionado Sergio Granados. “Con la posibilidad de que se instale un centro de detención allí, debo votar en contra de estos dos puntos”. La comisionada Michèle Delisfort y la presidenta Lourdes Leon también votaron en contra de las medidas.

Si bien se mostró a favor, la comisionada Rebecca Williams comentó que espera que el condado reciba ofertas de entidades que deseen utilizar la antigua cárcel para centros de salud mental, desarrollo profesional o cursos universitarios. “Todos los que me conocen y me siguen saben exactamente cómo me siento sobre lo que está sucediendo en general con respecto a las personas desaparecidas y detenidas sin el debido proceso”, sentenció.