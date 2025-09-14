En Nueva Jersey: la estrategia de una ciudad para evitar que los alquileres aumenten sus precios

En medio del incremento del costo de vida a nivel general en Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones de los habitantes es el aumento de pecios en los alquileres. En este contexto, la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, ideó una estrategia para frenar la suba de los valores y favorecer no solo a los inquilinos, sino también a los propietarios.

Passaic, en Nueva Jersey: así evitarán que aumenten los precios del alquiler

El alcalde de Passaic, Héctor C. Lora, aprobó una ordenanza que limita los aumentos anuales y aplica otras medidas para evitar el incremento de valores en la renta de los habitantes de esta ciudad de Nueva Jersey.

El alcalde de la ciudad, Héctor C. Lora, celebró la aprobación de la medida Facebook/Passaic County

“No somos una ciudad que quiera desalentar la inversión ni presentar a los propietarios como villanos”, expresó el funcionario en declaraciones remarcadas por NJ. Asimismo, aclaró que la vulnerabilidad afecta de muchas familias entre los más de 70.000 habitantes de esta localidad.

Ante esto, las autoridades de Passaic modificaron el 2 de septiembre la ordenanza de control de alquileres, que establecía el aumento anual máximo. En específico, lo redujeron del 6% al 3%.

“Ante los desafíos que enfrentan muchas familias, creamos esta norma que apoya a los propietarios y, al mismo tiempo, protege a los inquilinos”, puntualizó.

A quiénes afecta y cuándo entra en vigor esta norma sobre los alquileres en Passaic

Esta localidad de Nueva Jersey dio luz verde a la ordenanza, que entrará en vigor el 22 de septiembre. El impulso de la norma estuvo a cargo de la organización en defensa de los derechos de la comunidad latina Make the Road New Jersey, que definió la aprobación como “una victoria histórica” para la población de Passaic.

La organización impulsó la iniciativa en defensa de los derechos de los inquilinos de Nueva Jersey Facebook/Make the Road New Jersey

A su vez, destacó las otras disposiciones que incluyó la ordenanza, además de estabilizar el incremento anual de los alquileres hasta el 3%:

Eliminación del control de desocupación que los arrendadores pueden utilizar para subir los precios de la renta, en función de los valores del mercado, cuando un inquilino se muda y la unidad queda vacía.

Exigencia de que todos los propietarios que alquilan sus viviendas completen el registro del edificio anualmente.

Requerimiento de que los arrendadores proporcionen a los potenciales inquilinos un comprobante de que el edificio cumple con el código de propiedad para poder aumentar el alquiler.

De qué trata la norma que se aprobó el 2 de septiembre en Passaic, Nueva Jersey Facebook/Make the Road New Jersey

La nueva ordenanza, según indicó el alcalde Lora, se aplicará a los edificios multifamiliares que fueron construidos antes del año 1996. Según precisó, la mayoría de las unidades de la ciudad fue levantada previo a esa fecha.

Cuánto cuesta un alquiler en Passaic, Nueva Jersey

Según Apartments.com, el costo promedio de la renta en Passaic ronda los 1613 dólares al mes para un departamento de una habitación. El valor varía en función del tipo de vivienda:

Un estudio : US$1297.

: US$1297. Una habitación : US$1613.

: US$1613. Dos habitaciones : US$1665.

: US$1665. Tres habitaciones: US$2001.

De acuerdo a ese mismo portal, para vivir de manera cómoda en Passaic, se requiere un ingreso de US$5376 por mes o de US$64.512 por año. Esa cifra permite no destinar más del 30% del salario a la renta.